Cuáles son los trenes del ramal mitre que van a dejar de funcionar en el verano y por qué.

Uno de los ramales más importantes del Tren Mitre anunció que durante el verano permanecerá interrumpido por obras de seguridad. Se trata del ramal Tigre que desde el 10 de enero y hasta el 28 de febrero operará de forma limitada hasta la estación retiro.

La medida fue informada por Trenes Argentinos en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional que tiene como objetivo renovar toda la infraestructura deteriorada, para así mejorar la seguridad operativa y modernizar el sistema de señalamiento cuando los trenes ingresen a la terminal de Retiro.

Cómo afectarán las obras de seguridad al Tren Mitre y sus pasajeros

Las obras que se relizarán durante 50 días van a afectar a toda la traza del ramal Tigre y a las estaciones comprendidas entre Belgrano R y Retiro. Durante este parate, se renovarán 7.700 metros de vías en sectores de difícil acceso y se intervendrán algunos puentes como los de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. También se va a continuar con la modernización del sistema de tercer riel y señalamiento.

Por otro lado, también se completará la instalación del nuevo sistema de señales en el acceso a Retiro que incluirán la puesta en marcha de 28 señales y balizas ATS, 16 máquinas de cambio, 70 cajas de circuitos de vía y pruebas de funcionamiento bajo estándares de seguridad.

Las remodelaciones contemplarán la renovación total de 40 km de vía, 47 km de tercer riel, 24 pasos a nivel, 22 pasos peatonales y 65 puentes y alcantarillas.

Por cuestiones de seguridad durante ese período de reformas no circularán formaciones eléctricas hacia el final del recorrido, por lo que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre prestarán un servicio limitado entre sus cabeceras y Belgrano R. Según la información brindada por Trenes Argentinos Infraestructura, las tareas contemplarán la renovación total de 40 km de vía, 47 km de tercer riel, 24 pasos a nivel, 22 pasos peatonales y 65 puentes y alcantarillas, entre otros arreglos.