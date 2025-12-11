Los 5 jugadores a seguir de la Reserva de Vélez que juega hoy contra Boca

Los 5 jugadores de Vélez a seguir en la Reserva frente a Boca.

Vélez Sarsfield va por un nuevo título de la Reserva en el fútbol argentino, en esta oportunidad frente a Boca Juniors en el Trofeo de Campeones 2025. El club de Liniers es uno de los mejores de los últimos tiempos en cuanto a sus decisiones en las divisiones inferiores, con consagraciones en casi todas las categorías. En esta oportunidad, el equipo de la tercera, dirigido por Marcelo Bravo, irá por una nueva estrella contra el "Xeneize" de Mariano Herrón.

Si bien el rendimiento del cuadro de Villa Luro es muy destacado en líneas generales, hay cinco jugadores puntuales a los que vale la pena seguir bien de cerca para -potencialmente- fortalecer a la Primera a corto plazo. Esta categoría velezana intentará continuar con los éxitos en una gran temporada, en la que incluso viene de ganar el Torneo Internacional Premier que se llevó a cabo en Veracruz, México.

Los 5 jugadores de Vélez a seguir en el Trofeo de Campeones de la Reserva contra Boca

Lucio Valdez

El defensor central de 19 años es uno de los más destacados del "Fortín". Férreo a la hora de los mano a mano y prolijo para salir jugando, se trata de una de las grandes apuestas en la última línea. De hecho, ya está a un paso de consolidarse en el plantel de la Primera División para Guillermo Barros Schelotto.

Leonel Roldán

El mediocampista central de 21 años ya debutó en la Primera División en el 2024, durante una goleada por 4-0 a Talleres de Córdoba. Con un contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2027, disputó dos cotejos oficiales en la elite y se perfila para sumar más minutos de a poco en el 2026. Muy talentoso y tiempista a la hora de cubrir los espacios, es una pieza clave para el elenco de Bravo.

Bautista Ramírez

El habilidoso y talentoso mediocampista ofensivo de 19 años es una de las grandes figuras de la Reserva del conjunto de Liniers, de hecho brilló en el último certamen en Veracruz. A pura gambeta, velocidad, desequilibrio y asistencias, como "10" es una de las máximas joyas a pulir en la fase ofensiva de la institución en general.

Bautista Ramírez, una joyita de las divisiones inferiores de Vélez.

Francisco Pozzo

Se trata del típico "9" y centrodelantero que se mueve casi siempre dentro del área. La curiosidad en esta ocasión es que tiene 22 años y medio, una edad bastante elevada para jugar en la Reserva. Si no es incluido definitivamente en la plantilla de la Primera en el 2026, es probable que salga o busque nuevos horizontes.

Máximo Mamani

Extremo derecho desequilibrante de 20 años, suele destacarse por su velocidad, la gambeta, los desbordes hasta el fondo de la cancha y los centros. También "pide pista" para sumarse a la Primera de Barros Schelotto en enero próximo.

Boca vs. Vélez por el Trofeo de Campeones 2025 de la Reserva: hora, TV en vivo y streaming

El partido será el jueves 11 de diciembre a las 20 horas en el Estadio Florencio Sola, de Banfield. La transmisión en vivo del partido será del canal TNT Sports (Pack Fútbol), en tanto que el streaming online irá por TNT GO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.