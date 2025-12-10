La UOCRA alertó sobre 1.800 despidos por la suspensión ordenada por el gobierno de Santa Cruz de un oleoducto clave

El conflicto que se desató en paralelo por la suspensión de la obra del Oleoducto VMOS Vaca Muerta Oil Sur) pone en riesgo 1.800 puestos de trabajo directos. El gremio de la UOCRA denunció la existencia de un conflicto en Río Negro que afecta a los trabajadores, en medio de una disputa por regalías entre el sector privado y la gobernación.

"Desde el jueves 4 de diciembre 1800 trabajadores constructores que realizan tareas en la obra del Oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), con una traza de 437 km entre las localidades de Allen y Punta Colorada, con un nuevo puerto de salida de petróleo crudo no convencional de Vaca Muerta, se encuentran afectados por un conflicto entre la provincia, la empresa contratista SACDE TECHINT y la empresa comitente YPF", alertó la UOCRA en un comunicado distribuido en las últimas horas.

La medida generó, según denuncia el gremio, "la paralización de las obras y que, dadas las extensas distancias entre los lugares de trabajo y sus domicilios, mantiene a los trabajadores de rehenes en los obradores, además de poner en riesgo sus salarios y su continuidad laboral".

Tras una inspección realizada a los obradores por la autoridad laboral competente de la provincia, el pasado jueves se dispuso la paralización de todas las obras bajo el argumento de infracciones en medidas de seguridad e higiene e incumplimiento de la ley provincial que impone un 80% de mano de obra local y un 20% foránea.

Empleo y regalías

"La UOCRA, mediante nota presentada ante la Secretaría de Trabajo de Río Negro y en resguardo del interés y los derechos de los trabajadores cuya representación ejercemos, exige: el inmediato regreso a sus domicilios de residencia del personal que no fuera necesario para la realización de tareas urgentes de conservación y/o reparación de las obras hasta que se autorice el reinicio efectivo de las tareas, para lo cual las empresas involucradas deberán arbitrar todos los medios necesarios y asumir los costos", señaló el gremio.

La presentación judicial al gobierno provincial conducido por Alberto Weretilneck que "se disponga que mientras dure la suspensión de tareas por causas totalmente ajenas a los trabajadores, las empresas responsables asuman y garanticen el pago de los jornales caídos hasta que se disponga la reanudación de las obras". "Asimismo, reclamamos el inmediato cese de la paralización de obras dispuesta que perjudica a los trabajadores, damnificados por un conflicto ajeno a su voluntad, reclama el gremio en el comunicado.

El VMOS, cuya traza prevista comprende 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada junto con un nuevo puerto para la salida de crudo, se encontraba avanzando en distintos frentes cuando la detención oficial obligó a frenar todas las tareas. La interrupción dejó a numerosos operarios en los obradores, algunos a grandes distancias de sus lugares de residencia.

La suspensión fue decidida tras la identificación de presuntas infracciones en materia de seguridad e higiene y el presunto incumplimiento del requisito provincial que establece una proporción de 80% de mano de obra local y 20% foránea. La autoridad laboral dispuso el cese de las tareas hasta que se regularicen los puntos señalados. La decisión abrió un conflicto entre el gobierno de Río Negro, la empresa contratista SACDE–Techint y YPF, comitente y responsable del proyecto.

Las partes mantienen diferencias respecto de los alcances de las observaciones y los pasos necesarios para retomar la obra. En la nota presentada a la Secretaría de Trabajo provincial, la UOCRA solicitó que se permita el traslado del personal no esencial hacia sus lugares de residencia y que las empresas involucradas cubran los costos de movilidad y permanencia hasta que se restablezca la actividad.

El gremio pidió además que se garantice el pago de los jornales caídos durante el período de suspensión, al considerar que los trabajadores no son responsables de las causas que motivaron la detención de la obra.