De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en diciembre 2025

Luego de que los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil no consiguieran un acuerdo para actualizar el salario mínimo y las prestaciones vinculadas, el Gobierno definió unilateralmente los incrementos a través de una resolución oficial. El esquema abarca el período comprendido entre noviembre de 2025 y agosto de 2026 y establece aumentos mensuales decrecientes.

Según la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de diciembre de 2025 quedó fijado en $334.800, luego de permanecer congelado en $322.000 entre agosto y octubre de 2025. La actualización se aplicó sin consenso entre empleadores, sindicatos y representantes del Estado, tal como exige la normativa del Consejo del Salario.

Cronograma de aumentos del SMVM entre diciembre 2025 y agosto 2026

El Gobierno de Javier Milei determinó un esquema de incrementos progresivos, pero con porcentajes cada vez menores. La secuencia completa fijada por el Ministerio de Capital Humano es la siguiente:

Enero 2026: $ 341.000

Febrero 2026: $ 346.800

Marzo 2026: $ 352.400

Abril 2026: $ 357.800

Mayo 2026: $ 363.000

Junio 2026: $ 367.800

Julio 2026: $ 372.400

Agosto 2026: $ 376.600

Estos valores corresponden al salario mínimo mensual para un trabajador con jornada completa. El aumento inicial aplicado en noviembre fue del 2%, mientras que el último tramo previsto para agosto de 2026 será del 1,1%. En todos los casos, se trata de actualizaciones definidas por resolución tras el fracaso del diálogo paritario.

Caída real del salario mínimo durante 2025

El monto del SMVM en diciembre 2025 —$ 334.800— representa una caída interanual del 6,4% en términos reales, es decir, considerando el efecto de la inflación acumulada.

Si se toma como referencia el último mes de la gestión de Alberto Fernández (noviembre de 2023), la pérdida real asciende al 34,3%, mientras que la caída llega al 44,9% si se compara con noviembre de 2019, cuando comenzó la actual serie de deterioro del salario mínimo en términos reales.

Estos datos muestran que el SMVM no logró recuperar el poder adquisitivo durante la administración de Javier Milei, más allá de los aumentos mensuales que el Gobierno dispuso en reemplazo del consenso dentro del Consejo.

Cómo impacta el salario mínimo.

El SMVM es un derecho garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo. Su función es establecer el piso salarial que puede percibir un trabajador formal por su actividad, independientemente de su sector, tarea o convenio.

El Consejo del Salario está integrado por representantes del Estado Nacional, las empresas, los sindicatos y los gobiernos provinciales. Su misión es consensuar los valores del salario mínimo y las prestaciones derivadas, aunque en esta oportunidad no hubo acuerdo, motivo por el cual el Gobierno intervino de manera directa.

La ley dispone que el salario mínimo no puede embargarse, salvo en el caso de deudas alimentarias. Además, el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los valores deben considerar las necesidades de los trabajadores y sus familias, los niveles de productividad, el desarrollo económico y el empleo.