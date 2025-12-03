El gobierno de Milei decretó el nuevo salario mínimo: aumentó menos de 10 mil pesos

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la nueva escala de incrementos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil que será de $328.400. El aumento del salario mínimo para los trabajadores mensualizados es de menos de 10 mil pesos. También se estableció la escala hasta agosto de 2026. En tanto, organizaciones sociales y sindicales como la UTEP, las dos CTA y el Frente Barrial reclamaron que el salario mínimo se equipare al valor de la Canasta Básica Total, que en octubre ascendió a $1.276.649.

La suba de $ 6.200 luce irrisoria si se mide en relación a cualquier precio de la canasta básica.

De acuerdo al último índice de precios la consumidor del Indec, el último incremento del salario mínimo alcanzaría para comprar los siguientes productos por separado:

1 kilo y medio de pan

3 paquetes de arroz

Medio kilo de paleta

300 gramos de jamón cocido

800 gramos de carne picada

una botella de aceite de girasol

4 leches enteras en sachet

Dos potes de dulce de leche

El último índice de precios de Rappi señaló que una docena de empandas cuesta $ 30 mil en promedio. Siguiendo la misma lógica, la suba del mínimo alcanzaría para comprar dos empanadas.

De cuánto es el nuevo salario mínimo, vital y móvil: la escala desde diciembre 2025 hasta agosto 2026

El nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil se determinó por decreto luego de que fracasara la última reunión del Consejo del Salario entre empresarios y sindicatos. La Resolución 9/2025, firmada por la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, establece que desde el 1° de noviembre el salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa será de $328.400, apenas $6.200 más que el valor vigente en agosto, mientras que para los jornalizados se fijó en $1.642 por hora, frente a los $1.610 anteriores.

En este marco, la normativa prevé aumentos escalonados hasta agosto de 2026: en diciembre el mínimo será de $334.800, en enero de $341.000 y en febrero de $346.800, con subas sucesivas que llevarán el piso salarial a $376.600 en agosto próximo. Los valores horarios también acompañarán la progresión, alcanzando $1.883 por hora al cierre del período. La medida se aplica a todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen Agrario y la Administración Pública Nacional, con excepción de los contratos a tiempo parcial y los menores de edad, que percibirán el proporcional correspondiente.

Mes a mes: los nuevos montos del salario mínimo

Noviembre 2025: $328.400

Diciembre 2025: $ 334.800

Enero 2026: $ 341.000

Febrero 2026: $ 346.800

Marzo 2026: $ 352.400

Abril 2026: $ 357.800

Mayo 2026: $ 363.000

Junio 2026: $ 367.800

Julio 2026: $ 372.400

Agosto 2026: $ 376.600

Con el "aumento" del Salario mínimo, vital y móvil, cambian las prestaciones por desempleo: los nuevos montos

Asimismo, la resolución mantiene la fórmula vigente para la prestación por desempleo, equivalente al 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un techo del 100% del salario mínimo vigente. En paralelo, organizaciones sociales y sindicales como la UTEP, las dos CTA y el Frente Barrial reclamaron que el salario mínimo se equipare al valor de la Canasta Básica Total, que en octubre ascendió a $1.276.649 para una familia tipo, mientras que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $572.488.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), en octubre el salario mínimo registró una caída real del 2,3%, que se suma a las bajas de septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%). Desde diciembre de 2023, cuando se produjo una contracción del 15% impulsada por la aceleración inflacionaria, el poder adquisitivo del salario mínimo acumula una pérdida del 35% en términos reales, mientras que en lo que va de 2025 la reducción alcanza el 7,7%.