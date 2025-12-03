La receta del arbolito de merengues y frutas para decorar la mesa navideña.

Si buscás un postre festivo, fácil y vistoso para lucir en la mesa de Navidad, este arbolito de merengues y frutas es una opción perfecta. Se arma en pocos minutos, no requiere horno y combina texturas livianas con un toque fresco y colorido. La receta ideal para sorprender sin complicarte.

La receta del arbolito de merengues y frutas

Ingredientes (rinde 6 a 8 porciones):

Discos de merengue de distintos tamaños (3 o 4 diámetros)

Dulce de leche repostero o crema de avellanas

Crema chantilly

Frutas frescas: frutillas, frambuesas, arándanos, gajos de naranja u otras

Azúcar impalpable para espolvorear

Preparación paso a paso

En una fuente, colocá una cucharadita de dulce de leche o crema de avellanas para fijar el primer disco de merengue. Esto evitará que el arbolito se mueva al armarlo. Apoyá el disco más grande y cubrilo con una capa fina del dulce elegido. Agregá arriba una cucharada de chantilly y algunas frutas cortadas para sumar frescura. Repetí el mismo proceso con los discos siguientes, siempre de mayor a menor tamaño. Alterná dulce, crema y frutas para lograr una estructura pareja y una presentación llamativa. Colocá el disco final en la cima para formar la punta del arbolito. Podés decorarlo con una frutilla pequeña o un arándano grande como detalle final. Espolvoreá azúcar impalpable por encima para simular nieve. Si querés, sumá detalles comestibles navideños. Llevá el postre a la heladera hasta el momento de servir para que se mantenga firme.

Lo recomendable es armarlo el mismo día para que el merengue no se humedezca. También se puede reemplazar el dulce de leche por crema de yogur si te gustan opciones más livianas. Probá con frutas de estación o sumá ralladura de limón para un toque fresco.