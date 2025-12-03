Reprimieron con palos y gas pimienta a trabajadores del INTI sobre General Paz: "Nos gasearon"

Efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron con palazos y gas pimienta a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que se manifestaron sobre un tramo de la General Paz a la altura de Constituyentes en contra el ajuste y los despidos en el organismo.

Pasadas las 11 de la mañana, un grupo de policías avanzó sobre los manifestantes que se congregaron sobre la bajada Avenida 25 de Mayo de la General Paz, mano Riachuelo, donde habían encendido cubiertas y cortaron el tránsito. Había dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre ellos su secretario general Rodolfo Aguiar.

"Nos gasearon. ¿Por qué quieren reprimir? Empecemos a reflexionar. Lo único que estamos haciendo es reclamar", lanzó Aguiar a uno de los medios presentes.

Luego que los efectivos de la Policía porteña usen sus escudos y bastones para arriarlos, el grupo de manifestantes retrocedió hasta la puerta del Parque Tecnológico Miguelete, una de las sedes del INTI, ubicado a pocos metros sobre la colectora de la General Paz, ya en territorio bonaerense.

"Quieren volver a prender la motosierra en el Estado y no lo vamos dejar. Acá estamos y vamos a seguir pelando hasta nuestro ultimo aliento", gritó Aguiar frente a los trabajadores y ante la atenta mirada de los efectivos.

Según explicó a Crónica TV, el gobierno de Javier Milei pretende "recortar el 10% del personal" en distintos organismos estatales y pondría en peligro el empleo de 70 mil personas que están contratadas pero que no tienen garantizada su continuidad a partir del 2026. "Las amenazas están para el 31 de diciembre, donde se vencen más de 70 mil contratos. ATE exige la inmediata renovación de estos vínculos", planteó Aguiar.

Frente a este contexto, el dirigente gremial alertó que "la paz social" será "exclusiva responsabilidad" del Gobierno Nacional. "Están tirando muchos de la piola, y la piola se va a cortar", sostuvo.

En esa línea, Aguiar también reiteró que desde ATE no permitirán "ninguna reforma laboral que perjudique a los trabajadores". “Los estatales vamos a defender con todas nuestras fuerzas los derechos que tenemos. Vamos a protestar contra la reforma laboral”, subrayó.

Según informaron desde el Gobierno, el recorte del 10% en el Estado apuntaría a los organismos descentralizados, que además del INTI, incluiría la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA y el Enacom