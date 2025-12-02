¿Cómo está el historial de Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata en los mano a mano?

El clásico platense podría disputarse en la tarde del lunes 8 de diciembre.

El formato del Torneo Clausura permitió que Gimnasia y Estudiantes se encuentren en la semifinal y que se transforme en uno de los partidos más importantes de la temporada 2025 del fútbol argentino. Un duelo que tendrá la atención de todos los amantes de este deportes, debido a que el "Lobo" de ganar quedaría a 90 minutos de consagrarse campeón después de 25 años. En la previa, se desprende que será el cuarto enfrentamiento entre ambos en un marco de eliminación directa.

Los dos equipos no gozaban de un buen presente en la instancia de grupos del certamen. Al punto de que el "Pincha" clasificó gracias un milagro que implicó la combinación de tres resultados. Mientras que el "Lobo" con una profunda crisis institucional y una victoria clave ante River comenzó a forjar una solidez dentro del campo de juego que lo llevó a encadenar una serie más que importante de triunfos.

"Viruta" Vera marcó el único tanto del último mano a mano entre los clubes.

El historial de Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata en los mano a mano

Las estadísticas del fútbol argentino señalan que se cruzaron en tres oportunidades en duelos que fueron de eliminación directa. La primera fue en el marco de la final de la Copa Británica de 1945, en la que el "Pincha" se quedó con la victoria. Por su parte, el "Tripero" ganó en la primera fase de la Copa Centenario de 1993, que contó con la particularidad de que el partido de ida nunca se completó.

Luego, el último duelo a mano entre los dos se registró en la instancia dos del repechaje de la Copa Sudamericana 2014. El primer encuentro culminó empatado sin goles, mientras que en la vuelta se presenció la victoria de Estudiantes gracias al tanto de Diego "Viruta" Vera. Esto les permitió ingresar a los octavos de final. Por aquel entonces, el certamen era muy distinto a la versión actual, ya que no contaba con la fase de grupos. En resumen, Estudiantes le gana por 2-1 a Gimnasia en los cotejos de eliminación directa hasta ahora.

¿La Copa Centenario que ganó Gimnasia es un título oficial?

Hay un extenso debate entre los historiadores del fútbol argentino sobre cómo se deben contar los títulos que los equipos obtuvieron a lo largo de la historia. Algunos solo se quedan con aquellos que se dieron en el marco del profesionalismo, que rige desde 1931 hasta la actualidad, mientras que otros señalan que es necesario contabilizar todas las competiciones oficiales que se gestaron desde 1891.

Dentro de esta polémica, la Copa Centenario celebrada por la AFA es una que provocó varias idas y vueltas, debido a que Gimnasia y Esgrima de La Plata la consideraba como un título oficial. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo porque se trató de una competencia que el organismo celebró para homenajearse y que solo contó con la presencia de los equipos de primera división menos San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba que había perdido la categoría.

Una discusión que se mantuvo hasta el 2013, cuando la AFA en su web oficial expuso un listado de "Campeones de Primera División" y decidió dividir entre amateurismo y profesionalismo. En esta segunda categoría, se puede apreciar que el "Tripero" está reconocido como campeón dentro de la etiqueta de las Copas nacionales. Una que incluye al Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.

¿Cuándo se juega Gimnasia vs. Estudiantes?

A falta de una confirmación oficial, pero con comentarios que salen desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia, se desprende que el clásico se podría jugar el lunes feriado 8 de diciembre a las 17 horas. Esto es producto de que hay dos eventos de gran convocatoria para la jornada del domingo 7, tanto recitales como la fecha final del Turismo Carretera. Mientras que la opción de afrontar los 90 minutos en la tarde del sábado es una que Gimnasia rechaza porque Estudiantes llegaría con una enorme ventaja deportiva y de descanso, ya que jugó su partido dos días antes que el "Basurero".