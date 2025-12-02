Baby Etchecopar prendió el ventilador y denunció los "negocios" del Gobierno.

En su editorial de Basta Baby, que se emite por A24, el periodista Ángel "Baby" Etchecopar encendió las alarmas con una denuncia que salpica directamente a la gestión de Javier Milei.

Etchecopar puso la lupa sobre el entorno del oficialismo y la aparición de nuevos actores económicos que prosperan a la sombra del Estado libertario."En el gobierno actual, aparece gente que, de buenas a primeras, hace negocios brillantes. Y nadie pregunta cómo", sentenció con suspicacia, dejando entrever que la transparencia prometida no se estaría cumpliendo.

La crítica apuntó a la desigualdad entre el esfuerzo de los contribuyentes y los beneficios de este sector privilegiado: "Seguimos viendo como espectadores de la nada cómo hay un grupo mayúsculo, minúsculo, que se hace rico y nosotros seguimos pagando impuestos".

Milei y Baby Etchecopar, una relación tensa

No es la primera vez que Baby marca sus diferencias éticas y de gestión con el Gobierno, a pesar de apoyarlo como "la última opción". Días atrás, el periodista había utilizado una metáfora lapidaria al comparar el plan económico con un "cohete a la Luna" construido por inexpertos, advirtiendo que el país tiene solo dos destinos posibles: "O nos estrellamos o llegamos".

Baby Etchecopar prendió el ventilador y denunció los "negocios" del Gobierno.

Si bien sostiene que Milei es "la única bala que queda en el fusil", estas nuevas denuncias sobre "negocios brillantes" marcan un quiebre en su paciencia respecto a la moralidad de la "nueva política".