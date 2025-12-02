En su editorial de Basta Baby, que se emite por A24, el periodista Ángel "Baby" Etchecopar encendió las alarmas con una denuncia que salpica directamente a la gestión de Javier Milei.
Etchecopar puso la lupa sobre el entorno del oficialismo y la aparición de nuevos actores económicos que prosperan a la sombra del Estado libertario."En el gobierno actual, aparece gente que, de buenas a primeras, hace negocios brillantes. Y nadie pregunta cómo", sentenció con suspicacia, dejando entrever que la transparencia prometida no se estaría cumpliendo.
La crítica apuntó a la desigualdad entre el esfuerzo de los contribuyentes y los beneficios de este sector privilegiado: "Seguimos viendo como espectadores de la nada cómo hay un grupo mayúsculo, minúsculo, que se hace rico y nosotros seguimos pagando impuestos".
Milei y Baby Etchecopar, una relación tensa
No es la primera vez que Baby marca sus diferencias éticas y de gestión con el Gobierno, a pesar de apoyarlo como "la última opción". Días atrás, el periodista había utilizado una metáfora lapidaria al comparar el plan económico con un "cohete a la Luna" construido por inexpertos, advirtiendo que el país tiene solo dos destinos posibles: "O nos estrellamos o llegamos".
Si bien sostiene que Milei es "la única bala que queda en el fusil", estas nuevas denuncias sobre "negocios brillantes" marcan un quiebre en su paciencia respecto a la moralidad de la "nueva política".