Falleció un músico platense en pleno show a los 35 años.

La música argentina atraviesa un triste momento debido a la muerte de un guitarrista en La Plata. Se trató de Nahuel Niz, guitarrista de la banda under de punk platense Loca Sensación, quien falleció el fin de semana luego de desvanecerse en pleno escenario.

El trágico evento sucedió cuando el grupo se presentaba en un bar cultural del centro de La Plata; de acuerdo con las primeras versiones y con lo que expresó su familia, su muerte habría estado vinculada a una afección cardiovascular. Varios testigos relataron que Niz, de 35 años, se desvaneció después de que la banda interpretara su tercer tema, según informó El Día.

Aunque en el lugar intentaron practicarle maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, el músico no logró recuperarse. Tampoco respondió a los intentos de los profesionales en el Hospital San Martín, adonde fue trasladado de urgencia. Finalmente, pasada la medianoche, los médicos confirmaron su fallecimiento.

"Que triste me siento, no puedo creer que te fuiste mi vida, el no nos dejó salvarte, te necesitaba allá arriba hermano, te juro que no pude intentar salvarte, te prometo que vas a volar alto, muy alto hermano y que acá en la tierra nosotros vamos a extrañarte todos los días, te lo prometo, vamos a estar siempre juntos tanto en el cielo como en la tierra y no te vamos a olvidar ni aunque la muerte nos separe", escribió el hermano del músico en sus redes sociales. Y siguió: "35 años mi hermano y se me va de un paro al corazón, tocando la guitarra haciendo lo que amaba, espero tanto este fecha y era porque se quería ir feliz mi vida".

Nahuel Niz.

Otra muerte en la música argentina

El folklore despidió con pesar al cantautor Jorge Arístides Méndez, quien murió el domingo 12 de octubre en Oro Verde, Entre Ríos, a los 83 años. Considerado una de las voces más significativas de la música entrerriana, su ausencia deja una huella profunda en la cultura popular de la región. Méndez había nacido en Paraná el 10 de agosto de 1942 y sus primeras expresiones artísticas surgieron a través de la poesía, aunque más tarde orientó su camino hacia la música popular. En 1961 compuso Canción del jornalero, su primera obra, y apenas cuatro años más tarde fue distinguido con el Premio Revelación en el Festival de Cosquín gracias a ese tema.