Sorpresa por lo que reveló Alberto Cormillot: "Hace 64 años".

El reconocido médico Alberto Cormillot generó un fuerte revuelo en las redes sociales al compartir un recuerdo personal inédito que dejó a sus seguidores sin palabras. A través de su cuenta de Instagram, el nutricionista de 87 años publicó una imagen en blanco y negro de su juventud y acompañó el posteo con un dato revelador sobre su trayectoria que expone el paso del tiempo

En la publicación, que rápidamente se llenó de likes, Cormillot mostró una faceta desconocida de sus inicios profesionales. La foto data del 24 de mayo de 1961, una fecha clave en su vida.

"En esta foto tenía 22 años, estaba recién recibido y empezaba a trabajar en el Instituto del Quemado", detalló el doctor en la imagen, donde se lo ve con un impecable ambo blanco, el cabello oscuro y una mirada seria, muy distinta a la imagen mediática actual.

La foto que Alberto Cormillot compartió en sus redes sociales.

Su vigencia en el rubro

Más allá de la nostalgia visual, el médico aprovechó la efeméride personal para enviar un mensaje sobre su vigencia y ética laboral, un tema recurrente en sus declaraciones públicas. "Hoy hace 64 años de ese día y sigo con las mismas ganas de trabajar que en ese entonces", aseguró Cormillot.

La publicación sirvió para revalidar su compromiso con la medicina, demostrando que, a más de seis décadas de aquel primer día en el hospital, su pasión por la profesión se mantiene intacta.