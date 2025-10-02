Revelan el desconocido vínculo entre Alberto Cormillot y José Luis Espert.

En medio del escándalo por el vínculo del diputado José Luis Espert con Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, se conoció el vínculo entre el candidato de La Libertad Avanza y el reconocido nutricionista Alberto Cormillot.

El vínculo lo reveló Clara Montero Barré, la ex jefa de prensa de José Luis Espert, con quien trabajó en la campaña para las elecciones presidenciales de 2019.

En diálogo con A la Barbarossa, Montero Barré confirmó los dichos del periodista Marcelo Longobardi, quien contó que Fred Machado le ofreció ser candidato a vicepresidente de Espert en 2019. Luego, le preguntaron si se habían ofrecido otras candidaturas de ese estilo en esa campaña, a lo que dio tres nombres: Alberto Cormillot, Oscar Ruggeri y Facundo Manes.

Las otras revelaciones de la ex jefa de prensa de Espert

El miércoles, en una entrevista con Radio con Vos, Clara Montero Barré había dado detalles sobre la influencia de Fred Machado en el armado de Espert, desmintiendo así los dichos del diputado, quien aseguró que vio al acusado de narcotráfico una sola vez en su vida. La periodista aseguró que "más de dos veces lo vio seguro" porque ella lo vio "dos veces a Fred Machado y esas dos veces estaba Espert".

Revelan el desconocido vínculo entre Alberto Cormillot y José Luis Espert.

Ante la consulta de Alejandro Bercovich sobre si Fred Machado formaba parte del armado de la campaña del economista, Clara Montero Barré sentenció: "Sí, él opinaba". Sin embargo, días atrás, Espert dijo en TN sobre el acusado: "Me llevó en su avión, pero si yo hubiera sabido, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos".