ATE Tierra del Fuego advirtió por la reforma laboral de Milei: "No tiene un solo punto favorable"

A pocas horas del paro nacional en línea con la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el secretario general de ATE de Río Grande, Felipe Concha, advirtió que la iniciativa “no tiene un solo punto favorable para los trabajadores”. Además, alertó sobre la ampliación de la jornada laboral, la pérdida de derechos y el debilitamiento de las conquistas históricas: “Un franco no pone un kilo de pan en la mesa”, graficó.

Si bien expresó confianza en que los diputados y senadores fueguinos no acompañarán la iniciativa, también advirtió: “Si no defienden a Tierra del Fuego, lo tendremos que decidir nosotros”. La medida del próximo 18 de diciembre, busca rechazar el proyecto, al que el sindicato califica como regresivo y contrario al sistema democrático. A su vez, ATE exige la reapertura inmediata de paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años y rechaza la intención del Ejecutivo de recortar un 10% de la planta estatal.

El paro tendrá impacto directo en hospitales públicos, escuelas, oficinas administrativas y dependencias estatales, donde se prevén guardias mínimas y suspensión de trámites. Asimismo, se espera que las protestas provinciales se concentren en las Casas de Gobierno locales, lo que podría generar demoras en gestiones y servicios esenciales.

En este panorama desolador para los trabajadores públicos, Concha alertó por despidos, salarios insuficientes y una crisis social que se profundiza en la provincia que gobierna Gustavo Melella. En ese marco, describió un fin de año “de sabor amargo”, con comercios cerrados, caída del consumo y una creciente tristeza en la calle.

Tierra del Fuego: el secretario de ATE de Río Grande aseguró que "los precios no paran de subir"

“Esto se veía venir”, afirmó Concha para referirse al contexto inflacionario y a la falta de recomposición salarial real. “Por un lado, dicen que la inflación baja, pero por el otro los precios no paran de subir y los salarios quedan cada vez más atrás. En Tierra del Fuego eso se siente el doble, porque es una provincia cara”, remarcó.

En ese marco, sostuvo que salarios de 800 mil, 900 mil o un millón de pesos resultan insuficientes para vivir en la provincia. “Entre alquileres, alimentos y servicios, no alcanza. El banco cobra primero y al trabajador no le queda nada”, expresó. A su vez, adelantó que desde ATE pedirán mecanismos de financiamiento o alivio para que los empleados estatales puedan conservar parte de sus ingresos luego de pagar deudas

El secretario general de ATE trazó un duro diagnóstico de la situación social y laboral que atraviesa la provincia fueguina en el cierre de año. También señaló que "el aguinaldo ya no es para pensar en vacaciones", sino que "es para pagar tarjetas y deudas". Y apuntó: "Muchos ni siquiera llegan a pagar el mínimo y los intereses los ahogan”.

En tanto, el dirigente sindical explicó que, si bien aún no cuentan con números precisos, se registraron bajas de contratos tanto en el ámbito provincial como municipal, afectando principalmente a trabajadores bajo modalidad de monotributo. “No es planta permanente, pero son personas que tienen familia, alquileres y deudas. Enterarte antes de las fiestas que te quedás sin trabajo es muy grave”, sostuvo en diálogo con el programa Buscando el Equilibrio por Radio Provincia.