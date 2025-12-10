Apuntan contra Melella por un proyecto que busca instalar salmoneras en Tierra del Fuego: "Traicionar"

A pocas horas de la cuarta sesión ordinaria del año a llevarse a cabo en la Legislatura de Tierra del Fuego este jueves 11 de diciembre, todas las miradas están puestas en un polémico proyecto de ley impulsado por el gobernador Gustavo Melella, que pretende habilitar la cría industrial de salmones en jaulas, una actividad prohibida en la provincia más austral del país. Activistas ambientales y científicos advierten sobre los posibles impactos socioambientales en caso de que se sancionen las modificaciones.

La resistencia a la salmonicultura en la provincia activó el debate legislativo y terminó con la sanción de la Ley provincial N°1355, que prohibió en 2021 la cría de salmones en jaulas en el mar y habilitó, con límites, la cría en tanques en tierra. Esta norma se basó en el consenso científico sobre los graves riesgos ecológicos que representa esta práctica, incluyendo la contaminación del agua, la propagación de enfermedades y parásitos, y el impacto negativo en las especies marinas nativas.

Sin embargo, la discusión está de regreso: la iniciativa del gobernador Melella implica habilitar las salmoneras en una zona de la isla, tanto en mar como en tierra. El Poder Ejecutivo provincial plantea prohibir la producción de salmónidos únicamente en el Canal de Beagle, el estrecho austral entre Argentina y Chile que conecta parcialmente las aguas del océano Pacífico con las del Atlántico.

Se trata de una zona de alto valor en biodiversidad marina, donde habitan lobos marinos, la centolla patagónica y diversas especies de delfines, además de aves como cormoranes, pingüinos y cóndores andinos. El canal cumple un papel como recurso de carbono azul, como corredor biológico entre océanos y tiene una ubicación estratégica como puerta de entrada a la Antártida.

La fuerte oposición surge porque esta prohibición parcial en el Beagle implica, en la práctica, habilitar la cría industrial de salmones en jaulas en el resto de las aguas marítimas y lacustres de la provincia: de aprobarse el proyecto oficialista, la zona de producción de salmones se concentraría en el mar del norte, ya que otra ley protege el sureste desde 2022, cuando se declaró a la Península Mitre como área natural protegida, impidiendo allí actividades industriales.

Tras la aprobación del dictamen el 8 de agosto pasado, la Legislatura intentó tratar el proyecto durante noviembre, pero sorpresivamente la sesión se canceló sin que el oficialismo y sus aliados pudieran aprobarlo. Según detalló el medio Mongabay, las versiones en la provincia sostienen que no tenían los votos suficientes. El partido de Melella aseguró que fue por un paro de trabajadores legislativos, pero el gremio salió a negarlo con un comunicado. No obstante, este jueves se podría habilitar la salmonicultura industrial, entregando los recursos naturales a las corporaciones.

El objetivo es habilitar la salmonicultura industrial en la provincia. (Foto: José Miguel Cardenas / Greenpeace).

Salmoneras: ambientalistas advierten que la derogación de la Ley 1355 "comprometerá el futuro"

El proyecto de Melella recibió innumerables críticas por avanzar en el sistema legislativo de espaldas a la sociedad civil y frente al modelo chileno, que viene demostrando los impactos socioambientales de las salmoneras, mientras que esta industria sigue siendo uno de sus principales pilares económicos.

El presidente de la Fundación Ushuaia XXI, Julio César Lovece, advirtió que la derogación o modificación de la ley provincial "comprometerá nuestro futuro y el de las próximas generaciones". "Estamos a horas de que nuestras legisladoras y legisladores decidan la calidad futura de nuestras aguas y costas", aseguró al graficar la importancia de la decisión legislativa.

"Nadie duda de que la producción industrial de salmones, bajo un modelo depredador e insensible, es altamente contaminante y agresiva. Privatizará nuestras costas y contaminará nuestras aguas. Todo bajo un argumento que se repite sin mayor sustento, dos palabras se repiten como un mantra: trabajo y desarrollo", afirmó Lovece en declaraciones para El Cronista Urbano por Radio Provincia Ushuaia.

Asimismo, argumentó que la postura en contra de esta controversial actividad "no es un capricho de un sector ambientalista como lo encasillan, es el sector de una población que ha dicho que no quiere vivir de esto y que no quiere esto" para las aguas provinciales.

En tanto, el ambientalista pidió que "la gente le preste atención a esto más allá de los problemas que pueda estar viviendo". Y apuntó: "Que guarde en su memoria los nombres de aquellos que van a traicionar sus principios, y que le hagan pagar el costo más elevado posible. Y esto se lo extendemos al señor gobernador".

"Porque los mismos legisladores que hace 4 años estaban hablando maravillas de la ley 1355, hoy están convencidos o aparentemente han entrado en un acuerdo que trasciende los principios, las ideas individuales de cada uno de nuestros legisladores. Cada vez que se habla de trabajo y de desarrollo, me parece que se han adueñado de esas palabras para darle un uso muy caprichoso, muy tendencioso", señaló.