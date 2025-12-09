Tierra del Fuego en alerta: tras pactar con Milei, Melella abre paso a privatizar los pozos gasíferos fueguinos

En una negociación a contrarreloj con el Gobierno de Javier Milei que pone en juego la energía y el rol soberano del territorio de Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella aceptó el traspaso de pozos gasíferos a la empresa provincial Terra Ignis S.A que, según pudo saber El Destape, no tiene capacidad de explotación. El Gobierno provincial no difundió la documentación correspondiente y firmó en tan solo cuatro días el acuerdo con Nación sin consulta pública: ahora buscan el aval de la Legislatura fueguina.

"Firmó sin tener los números en la Legislatura para la aprobación y ahora sale a presionar con los ministros a los Legisladores para aprobarlo a libro cerrado. Es un escándalo político", expresó a El Destape el exsecretario de Energía de la gestión de Gustavo Melella, Moisés Solorza, la cual se trataría este jueves 11 de diciembre con los diputados provinciales. Luego de la reforma Constitucional de 1994, es necesario que sea la propia provincia quien acepte este tipo de traspasos que, para el exfuncionario provincial es abrir camino a una línea privatista que ya está presente en el sur argentino.

Los pozos gasíferos son perforaciones destinadas a extraer gas natural de yacimientos subterráneos, una mezcla de hidrocarburos, principalmente metano, alojada en formaciones rocosas a gran profundidad. En la provincia cumplen un rol central: no solo abastecen a la ciudad y a los hogares, sino que resultan fundamentales para el desarrollo industrial y para el funcionamiento de las centrales de generación que abastecen a las localidades del sur.

“Es dejarle la exploración petrolera a todos los consorcios privatistas que ya operan en la provincia como Harbour Energy, y que están rodeando la Isla Grande de Tierra del Fuego, Islas Malvinas y las Georgias del Sur. Es perder nuestra puerta a la Antárdida que es Ushuaia”, historizó el exfuncionario, y alertó: "Hay un vasto sector de centrales energéticas que están destinadas a privatizarse, nucleoeléctrica, las represas, todo el sistema energético argentino está bajo el objetivo de Luis Caputo y su relación carnal con EEUU".

Para Moisés, la firma de Melella viene acompaña de una necesidad de envío de fondos nacionales que, frente a la crisis que atraviesa la provincia por la ola importadora y la pérdida de puestos de trabajo, el Gobernador requiere ingresos para el aguinaldo y la construcción de obra pública clave para el funcionamiento de la provincial. En esta misma línea, el Gobierno nacional impulsó la Baja de Retenciones al Petróleo que ya se unió Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y que Milei quiere sumar a Tierra del Fuego pero este acuerdo es "inocua" ya que el volumen de crudo exportable de la provincia no genera un diferencial sobresaliente para la tracción de inversiones: cada provincia tiene su propia matriz productiva y Tierra del fuego "perdería más de lo que ganaría".

"La firma con Terra Ignis se debe por canje político, frente al ahogo financiero que le esta propiciando Nación. Pero ahora las extorisona buscando el acompañamiento en el Congreso Nacional. La provincia pasaría a hacerse cargo de los pasivos económicos y ambientales. Hay un riesgo institucional y lo mas probable que fracase, es un fracaso político. Es perder en términos políticos, coherencia, estrategia, soberanía, seguridad energética", denunció Moisés.

Camino a la Legislatura provincial

El objetivo por la cual se fundó Terra Ignis Energía S.A, empresa estatal de hidrocarburos de la provincia de Tierra del Fuego, era el que esté destinado a participar directamente en la exploración, explotación y gestión de sus recursos energéticos. Controlada por el 90% de capitales provinciales, la compañía fue diseñada como herramienta estratégica para administrar áreas convencionales, captar renta petrolera y sostener la actividad productiva y el empleo local.

Sin embargo, El Destape accedió a una fuente cercana a la empresa quién aseguró que la misma no tiene capacidad de explotación al expresar que solamente es vehículo de articulación de políticas públicas con otras compañías con capitales nacionales y extranjeros del sector. En este sentido, el Gobierno provincial, a través de la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, dio a conocer que este convenio “busca preservar la continuidad productiva, cuidar los puestos de trabajo y así garantizar y aumentar las regalías”.

"El acuerdo fue realizado por el Gobernador y luego enviado al Congreso provincial para su ratificación Legislativa. Son los legisladores los que tienen que avalar la medida tomada por el Gobierno. Ha sido un acuerdo por trasparencia", expresó la Ministra a El Destape. "Esto es un espacio de oportunidades para Tierra del Fuego, es la Sociedad del Estado para poder llevar adelante un modelo distinto de explotación de los hidrocarburos, se pone como parte de acción ejecutora de llevar adelante la ejecución y permite a la provincia definir abastecimiento interno, explotación, o asociarse con otras empresas porque Terra Ignis no lo va a hacer solo. Es concretar el proyecto con el cual se creó esta empresa", expresó Castillo.

Asimismo, y pese al temor de la oposición, la Ministra destacó las nuevas posibilidades que tendrá Terra Ignis con acuerdos privados: “Hay interesados con capitales nacionales. En estas modificaciones hay empresas de la Patagonia que van moviendo su interés y también hay interés de otras partes del mundo que tienen el objetivo de hacer un gran desarrollo en nuestra provincia". El mensaje provincial no presenta dudas: el acuerdo permite ordenar la transición, evitar un apagón productivo y resguardar ingresos fundamentales para la economía provincial.