Egipto protesta por planes de Marcha del Orgullo el día del partido del Mundial ante Irán en Seattle

La Asociación Egipcia de Fútbol informó el martes que había enviado una carta a la FIFA en la que instó al organismo impedir cualquier actividad relacionada con el Orgullo LGBTQ+ durante el partido de la selección ante Irán en el Mundial, que se celebrará en Seattle, en junio.

La AEF argumenta en la carta que tales actos chocarían con los valores culturales y religiosos de las naciones participantes en el partido.

El encuentro del 26 de junio ha sido designado por los organizadores locales como "Partido del Orgullo" para que coincida con el fin de semana del Orgullo en Seattle. Tanto Irán como Egipto imponen severas sanciones a las personas LGBTQ+.

Según reportes, los planes, que incluyen celebraciones LGBTQ+ y exposiciones de obras de arte alrededor del estadio y por todo Seattle, se elaboraron antes de que el sorteo del torneo confirmara el encuentro del Grupo G.

En su carta al secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, la AEF dijo que "rechaza categóricamente cualquier actividad que promueva el colectivo LGBTQ durante el partido", advirtiendo que tales actos podrían "provocar sensibilidades culturales y religiosas entre los aficionados".

"Estas actividades entran directamente en conflicto con los valores culturales, religiosos y sociales de la región, especialmente en las sociedades árabes e islámicas (...) Aunque la FIFA se compromete a garantizar un entorno respetuoso que acoja a todos los aficionados, es esencial evitar actividades que puedan desatar tensiones o malentendidos entre los seguidores de Egipto e Irán".

La entidad dijo que su postura se basa en los estatutos de la FIFA, "concretamente en el artículo 4, que hace hincapié en la neutralidad en asuntos políticos y sociales durante las competiciones de la FIFA", y en las normas disciplinarias que exigen que los torneos permanezcan libres de "manifestaciones que puedan causar tensión o conflicto entre los aficionados".

En Irán, las relaciones entre personas del mismo sexo pueden acarrear la pena de muerte, mientras que en Egipto las leyes morales se utilizan a menudo para perseguir a las personas LGBTQ+.

El evento está organizado por el comité local y no tiene relación con la FIFA, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

En el Mundial 2022 en Qatar, la FIFA amenazó con tarjetas amarillas a los jugadores que llevaran el brazalete "OneLove" en apoyo de los derechos LGBTQ+, lo que llevó a equipos como Inglaterra y Gales a abandonar sus planes de utilizarlo.

