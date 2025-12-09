Parece Punta del Este pero queda en zona sur: la escapada al polo gastronómico a media hora de CABA.

No hace falta pagar una fortuna para hacer una escapada de fin de semana. A tan solo media hora de la Ciudad de Buenos Aires se ubica Hudson, localidad del conurbano bonaerense. La misma vivió un crecimiento exponencial en el último tiempo, producto de su polo gastronómico que se convirtió en la atracción principal de los famosos argentinos, como si se tratara de un Punta del Este de zona sur.

Se trata de Polo Design, un centro comercial que brilla dentro del Polo Hudson, en el kilómetro 30,5 de la Autopista Buenos Aires – La Plata. En lo que respecta a su paseo gastronómico, desde la página oficial expresan: "Sumergite en una experiencia gastronómica con platos, postres y sabores que conquistan todos los sentidos. Desde opciones rápidas hasta recetas gourmet, encontrá propuestas deliciosas para cada momento".

Polo Hudson se convirtió en el nuevo atractivo de zona sur.

Luego de una rica merienda o un refrescante almuerzo, podés visitar los locales del centro comercial. "Comenzamos como un parque industrial y en 2024 inauguramos un centro comercial al aire libre, Polo Design, con todo lo que necesitás para tu proyecto. Lo mejor en decoración, construcción, iluminación, equipamiento de viviendas convive en un mismo lugar con propuestas gastronómicas y servicios en nuestro edificio, Bertoia Tower", cuentan en el sitio web.

El lujoso hotel en Hudson: cuál es y a cuánto queda de CABA

Para vivir la experiencia al máximo, como si se tratara de Punta del Este, pero en el sur de la provincia, en Hudson se ubica un lujoso hotel cinco estrellas: Sheraton Buenos Aires Greenville. El mismo queda a tan solo 25 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

"Situado en la privilegiada comunidad de Greenville Polo & Resort, el exclusivo hotel 5 estrellas se encuentra ubicado estratégicamente a tan solo 25 minutos de la vibrante ciudad de Buenos Aires y cercano a la Ciudad de La Plata, capital de la provincia. Siendo el primer hotel enmarcado entre dos canchas de polo profesionales, reinventa la experiencia de hospedaje en un entorno natural único", describen desde la página oficial del hotel.

Entre los servicios se destacan dos restaurantes con un menú de primer nivel, bañeras con hidromasajes, spa, piscina al aire libre, gimnasio, un lujoso bar para disfrutar de un cóctel de especialidad, entre otros. Asi que, si estás pensando en hacer una escapada, idealmente con una pareja o, incluso, solo, el Sheraton y el polo gastronómico de Hudson te esperan.