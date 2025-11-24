La "ruta de las harinas": la calle donde hay más panaderías que semáforos

La Ciudad de Buenos Aires tiene una amplia oferta gastronómica para los distintos momentos del día. Pero lo que más destaca es que para el desayuno o la merienda no faltan las opciones con harinas: desde facturas hasta los tradicionales bizcochitos para el mate. Es por ello que hoy en día existen más panaderías que semáforos en una calle de un reconocido barrio porteño.

Si hay algo que no puede faltar en los barrios es una panadería, ese lugar al que los argentinos acudimos religiosamente para comprar el pan o buscar algo dulce para acompañar con el mate u otra infusión. Además, hoy en día en estos negocios es posible encontrar platos salados, ya que muchas se actualizaron y ofrecen menús para el almuerzo.

Dónde queda la "ruta de las harinas"

Los vecinos de la zona de Colegiales bautizaron a un tramo como la "ruta de las harinas" porque en apenas 700 metros de la avenida Elcano hay una panadería por cuadra. Con una extensión de 3,4 kilómetros, la avenida atraviesa cinco barrios: Belgrano, Chacarita, Colegiales, La Paternal y Villa Ortúzar. Pero es en Colegiales donde llama más la atención por su faceta "deliciosa".

Además, este tramo no solo es atractivo por la propuesta gastronómica, sino también por su fuerte identidad barrial en la que no se trata solo de una típica avenida de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es un corredor que puede distinguirse por sus aromas, vidrieras y opciones que dan testimonio de la amplia oferta de sabores.

La "ruta de las harinas" en Colegiales

Cerca de la intersección con Álvarez Thomas, se encuentran las siguientes avenidas sobre avenida Elcano.

La Esquina de la Medialuna : se especializa en un clásico que puede acompañarse con café o mates de por medio. Sin dudas, se trata de un clásico porteño. No solo está en Colegiales, sino también en Villa del Parque, Villa Devoto, Belgrano y Palermo.

: se especializa en un clásico que puede acompañarse con café o mates de por medio. Sin dudas, se trata de un clásico porteño. No solo está en Colegiales, sino también en Villa del Parque, Villa Devoto, Belgrano y Palermo. Medialunas Point: también apuesta por el clásico presente en muchos desayunos en Argentina.

también apuesta por el clásico presente en muchos desayunos en Argentina. Buenos Aires Bakery, Placeres del Pan y Parador Atalaya: estas tres opciones están entre las calles Superí y Conde, una seguida a la otra.