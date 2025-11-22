El oasis de La Matanza: menos de 100 habitantes y con la milanesa más grande jamás vista

Luego de una visita por su plaza central, y entablar recorrido por sus calles y vieja estación de ferrocarril, 20 de junio detenta del verdadero oasis para los fanáticos de las milanesas

Ubicado a sólo 35 km al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires y de menos de 1000 habitantes, la localidad bonaerense de 20 de Junio encierra el verdadero oasis para los amantes de las milanesas. Se trata de un lugar ideal para una escapada este fin de semana largo.

Perteneciente al partido de La Matanza, se puede llegar en colectivo con la línea 297 desde la estación de Merlo, accediendo a través de Pontevedra.

¿Cómo es 20 de junio, el oasis de la milanesa a menos de una hora de CABA?

Al ser una zona rural, la menos poblada de La Matanza, 20 de junio se caracteriza por estar rodeada de árboles y vegetación, con algunas calles de tierra y otras asfaltadas, ideal para casas de fin de semana.

Su estación es la antigua Pontevedra, construida a principios del siglo XX por la Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires y que hoy se erige como parada obligatoria por recorrer.

A partir del loteo realizado en 1947, la zona fue llamada Parque Ibáñez—Estación Pontevedra. Sin embargo, su nomenclatura cambió en 1949 cuando la localidad quedó dentro del Municipio de Merlo y la estación en La Matanza.

Para los amantes de la naturaleza, 20 de Junio ofrece una variedad de senderos y rutas de senderismo que serpentean a través de campos y bosques. El Parque Natural 20 de Junio es un lugar ideal para explorar la flora y fauna autóctonas de la zona.

¿Dónde comer las mejores milanesas de 20 de junio?

Luego de una visita por su plaza central, y entablar recorrido por sus calles y vieja estación de ferrocarril, 20 de junio detenta del verdadero oasis para los fanáticos de las milanesas: Tu Rincón en 20.

La casona gastronómica, apostada sobre la calle Pasos de los Libres al 1400, ofrece un sin fin de platillos regionales, además de su manjar estrella, tales como la parrilla libre con ensaladas a sólo $ 22.000 por persona.

¿Cómo llegar a 20 de junio?

Una de las rutas más utilizadas es a través de la línea 297, que conecta directamente varios puntos del Gran Buenos Aires con 20 de Junio. Si se prefiere viajar en auto, otra opción es encarar la Autopista Juan Domingo Perón (también conocida como Camino del Buen Ayre), que dispone de un tramo que facilita el acceso al oasis de las milanesas.