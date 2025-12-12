Viviana Canosa reveló lo que todos sospechaban sobre la reforma laboral de Milei: "Es".

Los periodistas Viviana Canosa y Jorge Rial salieron a criticar con dureza la reforma laboral presentada por el gobierno de Javier Milei. Denunciaron un operativo de distracción de los grandes medios para ocultar la letra chica de la normativa y utilizaron un concepto devastador para describir el futuro de los trabajadores argentinos si se aprueba la iniciativa oficial.

Desde la pantalla de Carnaval Stream, los periodistas pusieron el grito en el cielo por el tratamiento de la noticia. La conductora fue la encargada de lanzar la definición más cruda, asegurando que la nueva reglamentación no es modernización, sino un retroceso histórico de siglos. "Creo que somos uno de los pocos programas que estamos hablando de volver a la esclavitud con la reforma laboral", sentenció Canosa sin vueltas. Y agregó, marcando la cortina de humo mediática: "Mientras vamos a ser todos esclavos, están hablando de la AFA. Los medios más importantes de la Argentina están hablando de un tema que a la gente no le cambia la vida en absolutamente nada".

Para la periodista, el silencio de la prensa hegemónica tiene una razón de ser: "La reforma laboral, que es volver a la esclavitud, sí. Y por eso no hablan".

A su turno, Jorge Rial coincidió en el diagnóstico sobre el blindaje informativo y sumó otros temas que, según él, se están ocultando deliberadamente. "No hablan de la reforma laboral, no hablan de la inflación que se le disparó a este Gobierno. No se habla de eso", disparó el conductor.

"Están pasando cosas": la advertencia de Rial

Más allá del debate económico, Rial soltó una bomba judicial vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El periodista aseguró que la investigación por irregularidades avanza rápido y que el titular del área, Diego Spagnuolo, ya habría admitido culpas. "No se habla de la Agencia de Discapacidad, que avanza. Spagnuolo, entre gallos y medianoches, presentó un escrito hace dos noches aceptando que todo lo que se puso al aire en Carnaval era cierto", reveló Rial. Y cerró con un anticipo judicial que podría complicar al oficialismo en los próximos días: "Ahora vienen las indagatorias la semana que viene. Viernes que viene van todos a indagatoria y seguramente van a salir procesamientos, muchachos. Están pasando cosas".