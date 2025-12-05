Rial reveló "por qué salió al aire" el terrible papelón de Viale y Milei en TN: "Esta es la verdad"

Rial reveló "por qué salió al aire" el terrible papelón de Viale y Milei en TN.

El periodista Jorge Rial contó los motivos por los que se publicó en internet el fragmento de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei en el que se vio la interrupción del asesor presidencial Santiago Caputo. Qué dijo Rial en Radio 10.

Según el periodista, el equipo técnico dejó ese fragmento sucio deliberadamente para dejar en ridículo al hijo de Mauro Viale. "Los compañeros lo detestan. Ese pedazo lo mandaron al aire a propósito", afirmó, y remarcó: "Esta historia no se contó nunca. No fue un error, no se le escapó a nadie".

Rial explicó que la maniobra responde al pésimo clima laboral que genera Viale en la señal de noticias del Grupo Clarín. "Fue a propósito, porque es un maltratador con sus compañeros", sentenció, descartando cualquier falla involuntaria en la isla de edición.

Incluso, comparó la situación con antecedentes del conductor en otros canales: "Esto ya le pasó alguna vez, no sé si se acuerdan, a Robertito Funes. Pregunten en C5N".

Por qué no lo quieren a Viale en TN

Para cerrar, Rial fue lapidario con la figura de TN y denunció un blindaje mediático sobre sus actitudes: "Esta es la verdad de la milanesa. A Jony no lo quieren por maltratador, por un montón de cosas. Más algunas otras cosas que TN tapa". Y finalizó describiendo la jugada maestra de los editores: "Sale ese pedacito donde lo dejan en offside, porque cuando lo ven los compañeros se hicieron los boludos y la dejaron pasar".