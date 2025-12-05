Baby Etchecopar desenmascaró sin filtros otra mentira de Milei: "Cotillón".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar volvió a marcar sus diferencias con la gestión libertaria, esta vez apuntando directamente a las prioridades del Ministerio de Defensa. En su editorial de Basta Baby por A24, el conductor se mostró indignado por una compra millonaria que hizo el Gobierno.

Etchecopar contrastó la inversión bélica con las necesidades sociales. "Compraron, buena inversión, porque no hay escuelas, no hay plata para los jubilados, unos aviones F-16 que dicen que van a sobrevolar por Buenos Aires para que los veamos", ironizó. Para el conductor, la medida es puramente estética: "La verdad qué lindo cotillón, pero caro, en un país que no le podemos hacer la guerra a nadie".

Baby Etchecopar le habló directamente al funcionario responsable: "Eso no es requisito primordial, Petri, en un país que me parece que tiene otras prioridades como, de golpe, hacer hospitales o escuelas en cambio de comprar aviones".

El periodista también cuestionó la utilidad estratégica de la compra, citando una charla con un experto. "Me lo explicaba un militar norteamericano... No tenés que tener un avión, tenés que tener 100 aviones F-16. Si es que tenés intención de defender. Con seis aviones te hacés la del mono", disparó, sugiriendo que la flota es insignificante para un conflicto real.

El uso que el Gobierno le dará a los aviones

Finalmente, Etchecopar vinculó la falta de control en las fronteras con el uso ceremonial de las aeronaves. "La falopa sigue entrando y los F-16 son para el 25 de mayo y el 9 de julio pasar sobrevolando y largar un chorro de humo celeste y blanco para que veamos que gastamos", sentenció. Aunque aclaró que "Milei está bien", cerró con una advertencia sobre la gestión: "Creo que está todo muy desprolijo".