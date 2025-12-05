Sufrió un derrame cerebral: dolor por la muerte de un legendario actor a los 75 años.

El espectáculo despide a uno de sus rostros más inconfundibles y temidos del cine. Un actor que marcó a fuego la infancia de millones en los años '90, gracias a su magistral interpretación de un villano legendario, murió a los 75 años.

Se trata de Cary-Hiroyuki Tagawa, el actor nacido en Tokio que se inmortalizó en la memoria colectiva como el hechicero Shang Tsung en la película Mortal Kombat.

Su manager, Margie Weiner, lo despidió con emotivas palabras: "Cary era un alma rara: generosa, reflexiva e infinitamente comprometida con su oficio. Su pérdida es inmensurable". Su familia y su representante informaron que el artista murió rodeado de sus seres queridos tras no poder superar las complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

Tagawa tuvo una carrera prolífica que despegó en 1987 con la ganadora del Oscar El Último Emperador (The Last Emperor). Desde entonces, fue una figura constante en grandes producciones como Pearl Harbor, El Planeta de los Simios y Licencia para Matar. Más recientemente, brilló en la serie The Man in the High Castle.

La vida de Cary-Hiroyuki Tagawa

La historia de vida de Tagawa fue de película. Nacido en Japón y criado en Estados Unidos, comenzó su carrera actoral recién a los 36 años. Antes de llegar a Hollywood, tuvo una vida de sacrificios: fue granjero de apio, conductor de limusinas, camionero y reportero gráfico. Su madre, actriz de teatro, le había pedido que no actuara porque "no había buenos papeles para asiáticos". Sin embargo, él desafió ese mandato y se convirtió en un referente. "La buena noticia para los actores asiáticos y Hollywood es que está mejor que nunca, pero la mala noticia es que no ha cambiado tanto", reflexionó en 2005.