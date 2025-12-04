Conmoción en el rock nacional: murió un famoso músico a los 49 años tras luchar contra una dura enfermedad

Todo el Rock Nacional de luto.

El rock argentino atraviesa horas de profundo impacto tras conocerse la muerte de un reconocido artista de 49 años cuya trayectoria dejó una huella marcada en la escena local. La noticia fue confirmada oficialmente por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), que expresó su pesar y destacó su aporte cultural.

¿Quién es el artista del rock nacional que falleció?

Con el correr de las horas se confirmó que se trata de José “Puni” Corvalán, bajista, compositor y una de las figuras más influyentes del rock santiagueño. La comunidad musical lo despidió con enorme tristeza, luego de que durante meses familiares, amigos y colegas impulsaran una campaña solidaria para acompañarlo en el tratamiento de la dura enfermedad que venía enfrentando.

Puni Corvalán falleció a los 49 años.

Un músico esencial para la identidad del rock santiagueño

En su mensaje oficial, el INAMU subrayó la importancia del artista en su provincia y en el país. “A lo largo de su trayectoria, se convirtió en un músico destacado en los escenarios de su provincia por su talento y compromiso”, expresó el organismo al recordar su legado.

Corvalán integró la banda Derecho Viejo, formada en 1999, un grupo que durante más de 25 años construyó una identidad sonora única inspirada en referentes como Sumo, La Renga y Riff. Con el tiempo, la banda incorporó percusión, teclados, saxofón y trompeta, ampliando su propuesta estética y consolidando un estilo propio que marcó a generaciones de seguidores.

Puni Corvalán fue importante para el rock santiagueño.

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de dolor y reconocimiento en redes sociales, donde músicos de distintas provincias recordaron a “Puni” como un colega talentoso, comprometido y profundamente querido.

El rock argentino pierde a una figura clave de su circuito federal, pero su obra y su influencia seguirán resonando en cada escenario donde su música abrió caminos.