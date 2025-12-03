El gobierno de Kicillof ya cuenta con su propio INCAA bonaerense

El gobierno de Axel Kicillof ya cuenta con su propio INCAA bonaerense tras haber conseguido la sanción en la Legislatura de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual. Se trata de una nueva normativa que busca estimular, fomentar y promover la creación, producción y exhibición de contenidos audiovisuales bonaerenses.

El proyecto, que había sido enviado por el Ejecutivo provincial, fue aprobado en la cámara de Diputados y en el Senado bonaerense, y designa al Instituto Cultural como autoridad de aplicación. Tendrá la función de planificar, administrar e implementar un Plan Estratégico Anual con diversas acciones destinadas a la promoción y al fomento de la actividad; como así también crear un Plan de Fomento a la Producción Audiovisual; y desarrollar programas de incentivos para la radicación de inversiones nacionales y extranjeras en la Provincia.

También crea un Fondo de Fomento y Promoción Audiovisual que estará destinado a programas de desarrollo, promoción y a políticas de estímulo a inversiones. Vale destacar que tendrá un monto inicial, que será actualizado anualmente en el Presupuesto General de la Provincia. Por otra parte, se constituirá el Consejo Provincial de la Producción Audiovisual Bonaerense, para una implementación transparente, inclusiva y equitativa. También con el objeto de generar convenios y proyectos regionales. Estará compuesto por representantes del Instituto Cultural, de la actividad audiovisual, sindicatos y asociaciones gremiales, asociaciones de directores y productores, de la asociación de gestión de derechos de autor y universidades estatales.

Asimismo, se formará el Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, que será uno de los requisitos necesarios para que los destinatarios de la ley puedan acceder a las diversas líneas de trabajo. Al respecto, la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, agradeció el trabajo de los legisladores y resaltó el aporte de los distintos sectores de la comunidad audiovisual en el proceso de construcción de la normativa aprobada.

“Es un logro que se construyó desde abajo y con la participación de directores, productores, actores y actrices, sindicatos, universidades, y diferentes asociaciones y organismos del audiovisual bonaerense”, expresó la ministra. “En un contexto nacional donde se intenta desarmar la cultura como política pública, nosotros tomamos el camino contrario. Esta ley busca fortalecer nuestra capacidad de producir, distribuir y circular contenidos bonaerenses bajo una estrategia de desarrollo y tiene que ver con la decisión política de afirmar que la cultura no es un gasto, sino una inversión que genera valor, inclusión y un horizonte compartido”, cerró.