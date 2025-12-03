Tinelli junto a sus humoristas en VideoMatch.

Un humorista que alcanzó gran notoriedad tras su paso por los programas de Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida. Mientras cumple prisión domiciliaria en Mendoza, su salud se deterioró drásticamente y una reciente cirugía encendió la preocupación en su entorno.

Recién ahora, su abogado confirmó la gravedad del cuadro: se trata de Cacho Garay, quien sufrió la amputación de todos los dedos de un pie como consecuencia de una diabetes avanzada que se agravó con el paso del tiempo.

El mal momento de Cacho Garay

El abogado del artista, Leonardo Pasccon, describió la situación en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Explicó que Garay está “atravesando una situación de salud muy compleja”, ya que la diabetes que padece lo llevó a esa amputación y a un deterioro físico sostenido. Según el representante legal, el humorista tiene serios problemas de movilidad debido a las cirugías recientes y atraviesa un fuerte cuadro emocional marcado por la ansiedad y la angustia, que se agravan por no poder avanzar hacia el juicio oral donde espera declarar y “demostrar su verdad”.

En lo judicial, su situación continúa siendo delicada. Aunque cuenta con un cese temporal de la prisión preventiva, debe cumplir varias restricciones, entre ellas presentarse mensualmente en fiscalía y respetar la prohibición de acercarse a su vivienda histórica en Mendoza. Pasccon señaló que esto lo obliga a vivir en una propiedad alquilada, en condiciones precarias, y recordó que Garay no trabaja desde hace tres años. Para él, es “irrisorio” que no pueda acceder a su casa cuando la denunciante reside en Córdoba, lo que agrava su situación cotidiana y emocional.

Así se encuentra Cacho Garay actualmente.

¿De qué está acusado Cacho Garay?

La causa que enfrenta es extensa y compleja. Garay está acusado de diversos delitos, entre ellos abuso sexual, amenazas simples y agravadas por el uso de arma, coacción simple y agravada, robo simple, tenencia ilegal de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad. Todas estas imputaciones surgen a partir de la denuncia de su expareja, Verónica Macías, y forman parte del juicio oral cuya fecha aún no fue confirmada. Mientras espera ese momento, su estado de salud y el contexto judicial combinan para conformar uno de los períodos más duros de su vida.