Quién es Samantha Johnson, la periodista que conduce el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

Samantha Johnson será una de las presentadoras del sorteo del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy, junto a Rio Ferdinand

La presencia de Samantha Johnson como conductora del sorteo del Mundial 2026 consolida su trayectoria dentro de los grandes eventos organizados por la FIFA. Su figura, vinculada a ceremonias de alcance global, vuelve a ocupar un rol central en una edición histórica que reunirá a 48 selecciones y marcará un nuevo formato competitivo.

La participación de Samantha Johnson en el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 contará con un despliegue sin precedentes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, donde se definirán los doce grupos de la próxima Copa del Mundo. La conducción estará a cargo del exfutbolista Rio Ferdinand, acompañado por la reconocida periodista Samantha Johnson, quien suma una amplia experiencia en producciones oficiales de FIFA.

La ceremonia no solo definirá el camino de las selecciones, sino que también se transformará en un espectáculo que combina deporte, entretenimiento y la presencia de figuras destacadas de múltiples disciplinas. Entre los asistentes se encuentran Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge, personalidades que oficiarán como nexo entre el fútbol y los deportes más populares de Norteamérica.

En este contexto global, la participación de Johnson ocupa un lugar clave, reforzada por su sólida trayectoria internacional y su presencia constante en actos deportivos de alta visibilidad.

Origen y carrera de Johnson en los eventos de FIFA

Nacida en Birmingham y con raíces británicas y jamaiquinas, Samantha se convirtió en una de las presentadoras más reconocidas en los eventos oficiales de la casa madre del fútbol. Su profesionalismo y su estilo comunicativo la han posicionado como una figura recurrente en las principales ceremonias deportivas de la última década.

Su primer gran salto internacional se produjo al frente del sorteo del Mundial de Qatar 2022, una edición histórica que culminó con la consagración de Argentina. Posteriormente, participó en la conducción de los sorteos de los Mundiales de Clubes 2021 y 2025, en los que Chelsea se quedó con el título.

Además, compartió escenario con el exfutbolista Jermaine Jenas durante la entrega de los premios The Best 2023, ceremonia en la que Lionel Messi fue reconocido como el mejor jugador del mundo tras su conquista mundialista en tierras qataríes. Ese evento consolidó su presencia en el círculo de presentadores elegidos por FIFA para las producciones más relevantes del calendario anual.

Un rol destacado en una ceremonia repleta de figuras deportivas

El sorteo del Mundial 2026 reúne a leyendas de diversas disciplinas, lo que lo convierte en un espectáculo único en la historia de la competición. Rio Ferdinand será el conductor principal, y su participación estará respaldada por la asistencia de Samantha Johnson, reconocida por su solvencia en escenarios de alta tensión mediática.

La periodista guiará al público junto a un grupo de estrellas que ya forman parte de la historia del deporte. Desde Tom Brady, siete veces campeón de la NFL, hasta Shaquille O’Neal, figura emblemática de la NBA, pasando por Wayne Gretzky, símbolo de la NHL, y Aaron Judge, referente de la MLB, la ceremonia busca integrar al fútbol con los iconos más populares de Norteamérica.

Con un sistema de sorteo renovado y el debut del formato de 48 selecciones, la presencia de Johnson aporta continuidad, experiencia y solvencia a una puesta en escena que marcará el inicio de una nueva era para el fútbol mundial.

La consolidación de una figura clave en el universo FIFA

La repetida elección de Samantha Jen eventos centrales de FIFA confirma su prestigio dentro del ámbito del periodismo deportivo internacional. Su participación en el sorteo del Mundial 2026 se inscribe en un recorrido que combina profesionalismo, presencia escénica y un vínculo sostenido con las producciones globales del organismo.