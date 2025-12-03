Los Tekis tendrán una nueva edición de su carnaval en Jujuy.

Los Tekis presentaron una nueva edición de su propio carnaval para 2026; desde el 13 hasta el 16 de febrero serán parte de los clásicos festejos de Jujuy. En diálogo con El Destape, Walter Sader y Pucho Ponce -integrantes de la banda de folklore- hablaron sobre el rol de la cultura y la música en el actual contexto del país, contaron cómo es la festividad del carnaval y hablaron de las influencias musicales en sus décadas de carrera.

Los folkloristas reivindicaron la función del arte al ser consultados por el rol del carnaval en los tiempos de crisis como el actual: "La gente necesita pasarla bien y juntarse con gente afín, divertirse un poco. Igual el carnaval tiene otro origen, otra connotación. Se festeja con la cosecha, con el nacimiento de los primeros granos de maíz", comenzó Ponce.

"El carnaval no es solo diversión porque para ellos es muy importante el ciclo agrícola, que significa tener una producción que permite aun montón de familias vivir todo ese año. Además de eso, está bueno que la gente se reúna para compartir un buen momento y divertirse, por un rato olvidarse de los problemas cotidianos", agregó el músico del folklore argentino. Por su parte, Sader agregó: "En Jujuy desde chiquito llevás adentro a la Pachamama y al carnaval y te enseñan a disfrutarlo. En realidad es el ciclo agrícola: empieza en agosto con la Pachamama cuando la tierra se siembra y termina en carnaval cuando se cosecha. Ese es un poco el ciclo y es lo que somos Los Tekis, de donde venimos y hacia donde vamos".

Los Tekis en La Trastienda. (PH @holy.gsu)

Cómo surgió el Carnaval de Los Tekis

Hace nueve años, Los Tekis vivían un verano más de festivales cuando surgió la idea de tener un carnaval con su nombre: "Empezó como una idea loca, un día en el restaurante de un hotel de Humahuaca. Fue un encuentro de 150 personas y después fue creciendo y creciendo. De Humahuaca pasamos a Tilcara y creció un poco más; y de ahí nos fuimos a San Salvador de Jujuy donde hay toda una estructura que nos permitió albergar a mucha más gente".

El Carnaval de Los Tekis, un encuentro para todos los gustos

"Siempre hubo artistas de todos los géneros, todos los años hay gente que no es del palo del folklore. Hay grupos de cuarteto, de cumbia, de rock. Ha estado Axel también, hay pop; el carnaval es así, todos los géneros en el escenario", comentó Walter Sader de Los Tekis.