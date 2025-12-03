Qué significa el ruido que hacen los perros antes de quedarse dormidos, según expertos

Los perros son los mejores amigos de los humanos y muchos de sus gestos suelen causar ternura. Sin embargo, los sonidos que hacen y sus gestos dicen mucho sobre su estado de ánimo. ¿Qué significa el ruido que hacen con el hocico antes de quedarse dormidos?

Por qué tu perro chasquea la lengua y los labios antes de dormirse

Denominado lip smacking, se trata de una especie de chasquido que realizan los animales al relamerse los labios, y es un gesto que habla sobre un estado de ánimo específico en tu perro: la relajación profunda.

Según explicaron los expertos en comportamiento canino de Filosofía Animal, se trata de un sonido que realizan los perros cuando se preparan para descansar. Así, baja el tono muscular de la mandíbula, la lengua y los labios, comienzan a hacer microajustes y cierran suavemente la boca o su lengua se mueve acomodándose sola.

Este movimiento los ayuda a regular el aumento de la salivación que se produce mientras descansan profundamente, pero no se trata solo de un aspecto fisiológico del animal, sino que también es un indicador de su bienestar emocional, ya que quiere decir que se sienten seguros y que pueden descansar tranquilos.

¿Cómo logran los perros relajarse completamente?

Para llegar a ese nivel de relajación profunda, de acuerdo a los especialistas, los perros deben sentirse tranquilos, seguros y encontrarse en un entorno sin alertas. Ya que las mascotas suelen mantener la guardia en alto cuando desconfían de su entorno o tienen incertidumbre social.

En cambio, cuando confían en el ambiente en el que se encuentran, en las personas que se están cerca de ellos o tienen cubiertas sus necesidades físicas y emocionales, los perros logran relajarse por completo y descansar verdaderamente. Así se produce el sonido del lip smacking y esos largos suspiros que suelen generar ternura en sus dueños.

Los perros hace un gesto denominado lip smacking que demuestra que se sienten seguros y se relajan por completo

Qué pasa si resopla, mueve las patas y ladra mientras duerme

Muchas veces puede llamar la atención de los dueños, que un perro se encuentre profundamente dormido y ladre, resople o mueva las patas como cuando corre. Sin embargo, solo significa que está soñando.

Si bien se desconoce si lo hacen al mismo nivel que los humanos, puede ser que el animal sueñe que persigue a otro perro, gato o que se está peleando o encontrando con otros animales. En caso de que no haga nada, también puede ser normal, ya que no necesariamente todos los perros lo hacen.

Para saber si el perro duerme bien es clave observar su respiración: se hace más larga y profunda y algo irregular después de los 20 minutos que lleva dormido.