Construyen el metro más extenso de Sudamérica con tecnología china

En 2026 se harán las primeras pruebas para verificar su funcionamiento.

Las principales ciudades del mundo tienen su subterráneo, uno de los medios de transporte que permite conectar varios barrios en pocos minutos. Esta vez, en Colombia se lleva adelante la ampliación de la Línea 1 del metro de Bogotá, una obra fundamental para la movilidad de la capital del país.

Hasta el 31 de octubre, la obra había alcanzado un 67,17%. Según el cronograma, concluirá con un 70% en 2025, habrá pruebas dinámicas en 2026 y se espera su apertura comercial en 2028.

El trayecto del subte más extenso de Sudamérica

La Línea 1 conectará la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, con la calle 72 con avenida Caracas. Son 16 estaciones y cerca de 24 kilómetros de extensión que beneficiarán a los habitantes de nueve localidades.

El trazado del "metro" de Bogotá incluye la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la autopista Sur, la calle Octava Sur, la calle Primera y la avenida Caracas. En estos tramos es cada vez más evidente la construcción del viaducto.

A su vez, se sumó la llegada del tercer tren del sistema, que partió desde la ciudad de Quingdao, China, y llegó a Cartagena el 28 de octubre. La obra es ejecutada por el gobierno de Colombia en conjunto con Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Alcaldía Mayor.

Los avances de la obra

Durante 2025, el proyecto atravesó su plena fase de construcción de viaductos, estaciones e intercambiadores viales, con trabajos destacados en las avenidas Primero de Mayo y Caracas.

Los beneficiarios de la extensión del metro serán los habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Chapinero, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la conexión entre el sur y el norte de la ciudad. Una de las características es que el subte de Bogotá será 100% eléctrico, lo que contribuye a una movilidad más limpia y sostenible.

También se instalaron más de 2,4 kilómetros, es decir, 2438 metros de rieles de doble línea férrea sobre el viaducto, y 11.305 metros de un total de 17.370 metros en el Patio Taller de Bosa. Cada riel tiene una longitud de 25 metros y pesa aproximadamente 1350 kilos.

"La instalación de los rieles que componen la vía férrea de la Línea 1 del Metro de Bogotá combina la exactitud del trabajo humano con la eficiencia de maquinaria avanzada. Se está empleando tecnología similar a la usada en proyectos gigantescos como el tren de alta velocidad Beijing–Shanghai (1318 kilómetros, 350 kilómetros por hora), y otras líneas de vanguardia como la Línea 3 de Xiam y el ferrocarril de la costa este de Malasia", informó el gobierno colombiano mediante un comunicado.

Los nuevos trenes que llegaron

Una vez que se reciben los nuevos trenes, estos ingresan al patio taller, donde un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizan el alistamiento de los seis vagones. En este punto finalizan el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de inter circulación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, hacen una limpieza general del vehículo.

Posteriormente, inician las pruebas de rutina estáticas del tren, donde se revisan todos los sistemas y subsistemas, tales como el sistema de frenos, el sistema de tracción, el sistema de mando y control, y los sistemas de información al pasajero. También en esta fase, se procede a energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación.

El inicio de las pruebas será sobre un tramo de 5,7 kilómetros desde el patio taller de Bosa, antes de la apertura comercial. La puesta en marcha está prevista para marzo de 2028, así el sistema se integrará con TransMilenio y los futuros trenes regionales.