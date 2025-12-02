La historia detrás de los amantes de Mora Godoy: "Estaba saliendo con los tres a la vez"

Mora Godoy contó la verdad de sus amantes.

Mora Godoy habló de su vida sin freno y con un desparpajo que la vuelve irresistible. En plena preparación de La máquina tanguera, el show con el que se presentará el 11 de diciembre en el Teatro Broadway, la bailarina recordó una historia que, según confesó, todavía la hace reír sola.

La tanguera relató la noche en que un ex novio cayó a verla a la Usina del Arte y, por esas casualidades que parecen guionadas, terminó sentado justo al lado de quien era su pareja en ese momento. “Cuando se abre el telón y veo que estaban juntos... Nunca voy a saber si hablaron, pero fue divertido”, contó entre risas. Ese fue apenas un aperitivo de lo que vendría después.

La confesión de Mora Godoy sobre sus infidelidades

La conversación viró hacia las relaciones abiertas, y Godoy fue directa: nunca tuvo una. Pero eso no significa que su vida amorosa haya sido un terreno tranquilo. “He sido muy fiel con algunos novios y muy infiel con otros”, admitió, sin culpa ni remordimiento. “¿Y sabés lo que me divertí con algunos siendo muy infiel? Soy las dos personas”, dijo, encogiéndose de hombros, como quien no piensa justificarse ante nadie.

La noche en que coincidieron los tres

La anécdota central, y la más jugosa, fue la que dio título a su confesión. Durante una temporada en Mar del Plata, Godoy estaba saliendo con tres hombres al mismo tiempo. Ella hacía malabares para que no coincidieran: uno iba al show un día, otro al siguiente, y así. Pero el plan se le cayó en una sola noche.

Dos de ellos aparecieron en el teatro sin avisar. Mora los ubicó en distintos sectores y salió del paso con una excusa clásica: “Me voy a comer con la gente de la obra”. El problema es que ambos se le presentaron en la pizzería donde estaba… y, como si fuera una comedia escrita por ella misma, también cayó el tercero. “No me preguntes cómo se enteró”, dijo entre carcajadas.

¿Cómo zafó? Con instinto de escenario. “Muy inteligentemente, estaba con mi hija. La senté al lado mío y, a cada uno, al oído, le dije: ‘Está la nena’. Y me fui con ella".