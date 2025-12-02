Cerró una importante fábrica de alimentos enlatados.

En el contexto de crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, una histórica fábrica de alimentos enlatados, sobre todo pescados, anunció el cierre por la caída del consumo y la apertura de importaciones.

Se trata de la conservera Marechiare, con más de 25 años de trayectoria en Mar del Plata y que, después de haber anunciado el cese total de su producción, cerró su tienda online donde estaba liquidando su último stock.

“Hace algunos meses nos vimos obligados a suspender la producción de nuestra planta, golpeados por la caída de las ventas, el aumento de costos y la dificultad de competir con los productos importados. Desde entonces, mantuvimos esta tienda online activa para liquidar el stock remanente. Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós”, anunciaron desde la empresa.

En esa línea, desde la empresa agregaron: "Hacemos este anuncio con mucho dolor, por los puestos de trabajo que quedaron en el camino y porque apostamos todo a la recuperación de esta marca histórica. Aunque cerramos esta etapa digital, nuestra vocación industrial sigue intacta. Gracias por habernos acompañado todos estos años. Ojalá sea un hasta pronto".

La apertura de importaciones liquidó a la empresa

Marechiare anunció en abril la suspensión de la actividad de su planta y que iba a liquidar el stock, lo que finalmente llegó y este lunes cerró sus puertas definitivamente. En aquel momento, el director de la empresa, Federico Angeleri, explicó que esto se debe a que no pueden competir con los productos importados tras la apertura que realizó el gobierno de Javier Milei, así como la caída de las ventas, que eran de alrededor de un 60 por ciento.

"Vemos que no hay acompañamiento del Gobierno. Seguramente migremos hacia un modelo basado en la importación de productos terminados. No nos dejan otra opción", agregó.

Además, apuntó contra los gremios: "Es mejor readecuar las condiciones. Hoy la industria pesquera lamentablemente está sufriendo este problema: tenemos convenios con gremios viejos que quedaron atrasados y no hay margen de negociación, y hoy la industria pesquera ya no es negocio. Todos los días se convoca a la paralización de una empresa".

Por el momento no se sabe qué pasará con la marca y con los trabajadores que quedaron en la empresa. Algunos esperan que puedan llegar otros inversores, pero por el momento no hay señales de reactivación de la actividad.