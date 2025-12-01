La crisis llegó al vino: despidos en una histórica bodega

Despidos en una importante bodega.

Producto de la crisis económica que generó Javier Milei, un grupo de trabajadores de una importante bodega fueron despedidos. Desde la empresa apuntaron contra el contexto actual y las medidas que impulsó el gobierno nacional.

Son 13 los trabajadores que perdieron su fuente laboral por decisión de la firma Bodega del Desierto. Desde el sindicato señalan que no hubo intentos de llegar a un acuerdo por parte de la empresa para salvar el ingreso de los empleados de la planta de La Pampa.

"Previo a los despidos se debió realizar una audiencia conciliatoria con el Ministerio de Trabajo", reclamó el secretario general del sector en Río Negro, Neuquén y La Pampa, Enzo Catalán al medio Radio Génesis tras una reunión con los empleados afectados.

En ese sentido, agregó: "A nuestro entender son injustificados y arbitrarios. Desde la empresa no hubo notificaciones previas ni a Trabajo, ni a los compañeros ni al sindicato. Con nuestros abogados estamos trabajando para determinar cuáles son las acciones a seguir".

Además, el dirigente gremial reconoció que la empresa atraviesa "una situación actual muy complicada", pero remarcó que "nunca se debe hilar fino contra los trabajadores y despedirlos porque muchos de ellos son la única fuente de ingresos de sus familias".

"La antigüedad de los despedidos van a 1 a 4 años, y hay un caso de 17 años. También entendemos, por charlas con directivos, que en todos los casos eran buenos trabajadores", detalló y marcó que la empresa se comprometió a pagar las indemnizaciones, algunos con un pago y otros con dos o tres cuotas.

El comunicado de la empresa

Por su parte, Bodega del Desierto emitió un comunicado en el que explicaba la situación y el motivo de la decisión de despedir 13 trabajadores. "Nos dirigimos a la comunidad y a nuestros colaboradores para informar que, debido al contexto actual y a pesar de los esfuerzos realizados, nos hemos visto en la difícil necesidad de finalizar la relación laboral con algunos miembros del equipo de nuestra bodega”, informaron.

Además, señalaron: "Esta decisión se fundamenta en diversas causas que afectan profundamente a la industria vitivinícola y a nuestra organización en particular: la crisis que impacta al sector desde hace varios años, con precios congelados en graneles y costos en aumento".

Sumaron que además de una helada en el 2022 y otra en este 2025 que afectaron la producción, esto se da por "la caída sostenida del consumo per cápita en el país, junto con la reducción en ventas internas y externas".

"Las estadísticas oficiales que indican que a octubre de 2025 había existencias de 1.300 millones de litros de vino, mientras que las ventas internas, que representan el 80 por ciento del mercado, solo alcanzaron 73 millones", sumaron desde la bodega.