Adiós cansancio de fin de año: el yuyo que se le puede sumar al mate para aumentar la energía.

A esta altura del año es normal sentir más cansancio de la habitual: el peso de todo lo realizado durante todo el año, las reuniones y festejos, y el cierre de proyectos generan agotamiento en muchas personas. Por este motivo, se suele recurrir a soluciones como energizantes, suplementos u otros tratamientos para tratar de recurar un poco de energía. Sin embargo, hay una opción natural que muchas personas pasan por alto, pero puede consumirse de forma sencilla con el mate y tiene efectos inmediatos.

Se trata de la menta, un "yuyo" utilizado generalmente para soluciones farmacéuticas o de herboristería. Esta planta aromática destaca por su rico olor y por su frescura, pero lo que pocas personas saben es que también tiene propiedades energizantes gracias a la presencia de mentol. Es así como, para quienes estén agotados, pueden sumar un poco de menta fresca en el mate, el tereré u otras bebidas de verano, como la limonada.

Por qué la menta funciona como un "energizante" natural

La magia de la menta en cuestiones energéticas se da gracias al mentol. Este componente presente en la menta estimula el sistema nervioso, ayudando a despejar la mente, mejorar el estado de alerta y mantener una sensación general de vitalidad. Sin embargo, esta no es su única propiedad positiva.

La menta mejora de la digestión y puede aliviar molestias comunes como gases, hinchazón o acidez estomacal. Además tiene un efecto positivo ante la niebla mental: potencia a la relajación y alivio del estrés gracias su aroma y propiedades que ayudan a reducir tensión, favoreciendo el bienestar emocional. Además puede actuar como descongestionante natural, lo que resulta útil en épocas de resfríos o alergias.

Cómo incorporar la menta en el mate