¿Cómo limpiar las bombillas del mate y dejarlas como nuevas?

Cómo limpiar las bombillas del mate

El mate es una de las infusiones que más se consume en diferentes partes de la Argentina y que gran cantidad de secretos dispone para que obtenga un sabor ideal. Uno de ellos se vincula con la limpieza de la bombilla con el fin de eliminar el rastro de cualquier pedazo de yerba que haya quedado adherido en su interior.

Por lo general, la bombilla se sacude, se le pasa un poco de agua por encima y luego se la deja secar bastante con el fin de eliminar la presencia de humedad en su interior. Aunque no todos se encuentran de acuerdo con este proceso de limpieza, porque entienden que algunos restos pueden llegar a quedar atrapados en el conducto. Es por ello que se debe elevar el nivel a uno más sofisticado.

¿Cómo limpiar las bombillas?

Si bien, María Becerra no expuso cuál es el método de limpieza para que las bombillas del mate queden como nuevas, hay uno que se asemeja bastante y que demanda el uso de una olla con agua caliente.

En una olla colocar porciones iguales de vinagre blanco y agua caliente. Sumergir las bombillas en la solución y dejarlas reposar allí durante 30 minutos o varios más en caso de que estén muy sucias.

Sacarlas bombillas y limpiarlas con un cepillo que pueda colocarse en el interior. Enjuagar con abundante agua caliente para eliminar el olor a vinagre Dejarlas secar por varios minutos.

En caso de que en el hogar no haya vinagre blanco, se puede repetir el proceso mencionado pero con el uso de sal gruesa. Se asegura que se obtiene el mismo resultado y que la bombilla quedará como nueva si se respeta cada una de las indicaciones.

¿Cuál es el secreto de hacer una pared de yerba en el mate?

Son varios que replican la decisión de hacer una montañita con la yerba al momento de preparar el mate, pero no conoce la utilidad que representa. Una acción que no está presentada para que el consumo de la bebida sea más atractivo para la vista sino para que pueda rendir más sin que se altere su sabor con el paso de los minutos.

Aquellos que tienen un gran conocimiento sobre la yerba son los recomiendan el armado de la montaña porque conserva la calidad del producto. De esta manera, se renueva lo que se consume y sin que el sabor se modifique. Además, no hay ninguna necesidad de hacer un cambio total. Eso sí, se debe sumar lo que está en la superficie, ya que usar la parte inferior puede provocar que desarme la estructura.