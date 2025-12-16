Mató a 28 mascotas en Mar del Plata y luego murió por consumir el mismo veneno

La ciudad de Mar del Plata amaneció conmocionada en la jornada del lunes después de conocerse un impactante caso de maltrato animal y posterior suicidio en el barrio Parque Hermoso. Se trata de una mujer de 64 años que envenenó a 16 perros y 12 gatos y luego se quitó la vida consumiendo la misma sustancia.

El caso trascendió después de que los vecinos del barrio comenzaran a notar que los animales que siempre veían rondando la cuadra habían desaparecido. Además, notaron movimientos extraños en la casa de la mujer, ubicada sobre la calle 200.

Envenenó a sus 27 mascotas y se suicidó

Algunos vecinos de la mujer de 64 años la vieron encerrarse en su casa mientras manipulaba productos tóxicos. Rápidamente dieron aviso a las autoridades y tras un corto período de tiempo, llegó la policía y personal médico a Parque Hermoso. Los agentes no recibían respuesta de la dueña de casa, así que decidieron forzar la entrada.

La imagen que encontraron en el interior de la casa era un espanto. La mujer estaba inconsciente y pese a los esfuerzos por asistirla, murió dentro de la vivienda. En otros rincones del lugar hallaron los cuerpos sin vida de sus perros y gatos, a los que había envenenado. Aún se investiga qué sustancia fue utilizada.

Ocho perros lograron sobrevivir y fueron puestos a resguardo gracias a la ayuda de una vecina y su familia, quienes los llevaron a su casa y se hicieron cargo de cuidarlos. Tres de ellos continúan en observación veterinaria. Además, se encontró un chimango que estaba enjaulado: todavía no se sabe cuál es su estado de salud.

Rescataron un total de 14 caniches hacinados en Flores

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) allanó una casa del barrio de Flores, ubicada en la calle Arrotea al 600 y encontró a 14 caniches hacinados y en deplorable estado de salud.

De acuerdo al Ministerio Público Fiscal porteño, los perros tenían olor a materia fecal, otitis, sarro dental y ninguno de ellos poseía vacunas. El sitio del que fueron rescatados aparentemente funcionaba como un criadero ilegal y ya había sufrido un allanamiento en octubre del año pasado. En aquel momento, se habían encontrado otros 57 perros de esta raza.

Esta vez, en el lugar se hallaron en jaulas a 11 hembras, un macho de ocho meses y a tres hembras embarazadas. Dos de las cachorras encontradas, que tienen menos de 45 días, estaban encerradas en un armario.

La fiscalía interviniente ordenó el traslado de los perros a organizaciones de protección, para que recuperen su salud y puedan darse en adopción luego.