Cómo usar el nuevo buzón de voz para llamadas de WhatsApp

Ahora se puede dejar un mensaje de voz o de video automáticamente tras una llamada o videollamada perdida.

WhatsApp sumó una nueva función pensada para no perder el hilo de una conversación cuando una llamada no es atendida. A partir de ahora, la app permite dejar un mensaje de voz o de video automáticamente tras una llamada o videollamada perdida, en una propuesta que recuerda al clásico buzón de voz, pero integrada de forma nativa en el chat. La novedad ya empezó a desplegarse y apunta a facilitar la comunicación, especialmente en fechas donde no siempre se puede atender el teléfono al instante.

La idea es simple y práctica: si llamás a un contacto por WhatsApp y no responde, la aplicación te ofrece, con un solo toque, la posibilidad de grabar una nota de voz o un mensaje de video, según el tipo de llamada realizada. Ese contenido queda asociado a la llamada perdida dentro de la conversación, para que la otra persona pueda escucharlo o verlo más tarde, sin necesidad de enviar audios o videos por separado.

Mensajes de llamadas perdidas: cómo funciona la nueva opción

La función aparece de manera automática luego de una llamada no atendida, justo debajo del aviso de “llamada perdida” en el chat. Desde ahí, el usuario puede grabar el mensaje en segundos, sin pasos extra ni configuraciones complejas. Según explicó WhatsApp, el objetivo es que los buzones de voz tradicionales “queden en el pasado”, ofreciendo una alternativa más directa y visual dentro de la app.

Para quienes reciben la llamada, la experiencia también es más clara: el mensaje queda visible en la conversación y se puede reproducir cuando haya tiempo, algo especialmente útil en contextos laborales o familiares.

Más novedades en llamadas, chats y estados

Esta actualización llega acompañada de varios cambios que apuntan a mejorar la comunicación en grupos y llamadas:

Reacciones en chats de audio : ahora se pueden enviar pequeñas reacciones en tiempo real sin interrumpir la conversación.

Foco en el orador : en las llamadas grupales, la persona que está hablando se destaca en pantalla, facilitando el seguimiento.

Stickers y estados más interactivos: se suman stickers con letras de canciones, preguntas para que otros respondan y opciones interactivas.

La función aparece justo debajo del aviso de “llamada perdida”.

Además, WhatsApp incorporó mejoras vinculadas a Meta AI, con nuevas capacidades para crear imágenes y la posibilidad de animar fotos, transformándolas en videos breves directamente desde la app.

En computadoras, tanto en Windows, Mac como en la versión web, la pestaña de archivos multimedia fue rediseñada para centralizar documentos, enlaces y fotos en un solo espacio más ordenado, con vistas previas de enlaces más claras.

Por último, la plataforma presentó las preguntas en los canales, una herramienta que permite a los administradores interactuar mejor con su audiencia y recibir respuestas en tiempo real, reforzando el perfil de WhatsApp como un espacio cada vez más completo para comunicarse.