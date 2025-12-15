Una de las playas más económicas de Brasil se consolida como una opción para el verano 2026 de muchos argentinos.

Brasil se afirma como uno de los favoritos de los argentinos para vacacionar en el verano de 2026. Entre sus múltiples playas, Praia do Rosa se destaca especialmente por combinar belleza natural, hospitalidad y precios que se ajustan al bolsillo. Esta bahía está ubicada en el sur brasileño, a apenas 90 km de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina.

Lo que antes era un destino exclusivo para surfers, ahora recibe turistas de diversas partes que buscan disfrutar de sus morros cubiertos de selva y sus olas imponentes. Además del entorno natural, la zona ofrece una variada oferta de bares y restaurantes que le dan un toque especial a la experiencia vacacional. La combinación entre paisaje y vida social crea un ambiente único para quienes buscan desconectar.

En cuanto a costos, Praia do Rosa se presenta como una opción económica para una semana de descanso. Los precios para hospedarse en departamentos o casas durante la última semana de enero oscilan entre $400.000 y $800.000 argentinos, con alternativas para distintos presupuestos. Por ejemplo, la Pousada Guardiã do Rosa, un chalet de montaña cerca de la playa, tiene un valor aproximado de $596.806 por semana. Cuenta con una cama doble, dos sofás cama, Wifi, aire acondicionado, cocina, televisión y parrillas, ideal para grupos o familias.

Otra opción más económica es el chalet “Vale da Lua”, ubicado a 2,5 km de Praia do Rosa, cuyo costo ronda los $483.242 en la misma fecha. Está equipado con dos camas individuales y una cama doble, perfecto para quienes buscan comodidad sin gastar de más. En un contexto donde cada peso vale y la economía familiar es prioridad, Praia do Rosa se posiciona como la alternativa inteligente para las vacaciones 2026. No solo ofrece paisajes de ensueño y actividades para todos los gustos, sino que también cuida el bolsillo de los turistas.

La playa brasileña ideal que está cerca de Argentina

Cuando llega el verano, muchos argentinos miran hacia el norte en busca de destinos que conjuguen mar, naturaleza y tranquilidad. A poco más de 800 kilómetros de Posadas, en el sur de Brasil, se encuentra Torres, una ciudad costera del estado de Río Grande del Sur que se destaca como una opción ideal para aquellos que quieren disfrutar del mar sin alejarse demasiado.

Torres es la playa brasileña más cercana a Argentina y, aunque comparte océano con lugares más famosos como Florianópolis o Río de Janeiro, mantiene un ritmo mucho más pausado. Sus días suelen ser frescos, con un mar frío y un horizonte despejado, donde los imponentes acantilados tallan la costa y las familias disfrutan de la arena sin apuro ni grandes multitudes.