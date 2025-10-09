El norte de Brasil se transformó en el "Caribe más cercano" para los argentinos que desean viajar a playas paradisíacas en el verano 2026.

El nordeste de Brasil se transformó en el destino preferido de los argentinos para las vacaciones de verano 2026, gracias a sus vuelos directos, playas de ensueño y precios hasta un 40% más bajos que otros destinos tradicionales. Conocido como el “Caribe más cercano”, esta región ofrece un clima tropical durante todo el año, con temperaturas promedio de 28°C, y está a menos de cinco horas de vuelo desde Argentina, lo que facilita la escapada perfecta para quienes buscan sol y mar sin atravesar largas distancias.

El interés por esta zona sigue creciendo: hasta agosto de 2025, las llegadas internacionales aumentaron un 51,4% respecto al año anterior, y Argentina se mantiene como el principal país emisor, con más de 107.600 visitantes. Las proyecciones para este verano incluyen más de 16.300 vuelos entre ambos países y más de 3,2 millones de asientos disponibles.

Para aprovechar esta demanda, las aerolíneas y agencias de turismo lanzan promociones atractivas. Por ejemplo, GOL Linhas Aéreas ofrece a través de su programa Smiles Argentina beneficios exclusivos, como reservar hasta 11 meses antes, congelar tarifas en pesos o millas y pagar recién 60 días antes del viaje, con pasajes hasta un 40% más económicos.

La lista de playas caribeñas de Brasil ideales para el verano 2026

Entre los destinos más elegidos se encuentran:

Salvador de Bahía – A solo 4 horas de vuelo, esta capital cultural combina historia, arquitectura colonial y playas urbanas como Porto da Barra o Itapuã. Tiene una frecuencia de 5 vuelos directos y 3 con escala por semana, y desde aquí se puede visitar Morro de São Paulo o Praia do Forte. El costo de un vuelo directo con GOL es de 52.700 millas Smiles más tasas (aproximadamente $321.880 por tramo).

Porto Seguro – A 3 horas y 50 minutos, ofrece playas amplias y posadas boutique, además de estar cerca de Trancoso, uno de los destinos más exclusivos de la región. Posee 2 vuelos directos y 3 con escala semanales y es ideal para parejas y grupos jóvenes. El pasaje directo cuesta 49.000 millas Smiles más tasas (unos $356.946 por tramo).

Fortaleza – Reconocida como la “Miami brasileña”, con playas como Cumbuco, Lagoinha y Jericoacoara, es un destino moderno y vibrante con 4 vuelos directos y 5 con escala por semana. Es perfecto para quienes disfrutan deportes acuáticos y buena gastronomía. Los vuelos directos de GOL cuestan 42.400 millas Smiles más tasas (alrededor de $280.623 por tramo).

Fortaleza es una ciudad costera con acceso a playas famosa como Cumbuco, Lagoinha y Jericoacoara.

Natal – A 5 horas de vuelo, famoso por sus dunas y la belleza natural de Pipa, combina paisajes costeros con un clima ideal. Tiene 3 vuelos directos y 8 con escala por semana. El traslado a Pipa dura entre 1 hora y media y 2 horas. El vuelo directo cuesta 56.900 millas Smiles más tasas (aproximadamente $341.958 por tramo).

Maceió – Considerada una joya del nordeste, sus playas parecen piscinas naturales gracias a los arrecifes. Desde aquí se puede llegar a Maragogi en 2 horas y media. Cuenta con 2 vuelos directos y 6 con escala semanales. El pasaje directo cuesta 60.500 millas Smiles más tasas (unos $356.946 por tramo).

Recife – Esta ciudad mezcla historia, cultura y modernidad, y es punto de partida hacia Porto de Galinhas, uno de los destinos más populares entre argentinos. Tiene 3 vuelos directos y 4 con escala por semana. El traslado a Porto de Galinhas toma cerca de 1 hora y 20 minutos. El vuelo directo cuesta 102.300 millas Smiles más tasas (alrededor de $479.314 por tramo).