Budín de limón: receta fácil para Navidad

Se acerca la Navidad y, además del tradicional pan dulce, se puede sumar un clásico fresco y rendidor a la mesa navideña: el budín de limón. Se trata de una opción que lleva pocos ingredientes, es rendidora y sencilla de preparar. Fácilmente, se puede lograr un postre esponjoso, aromático y perfecto para acompañar el brindis o la sobremesa en las fiestas.

Ingredientes del budín de limón

Para el budín

220 g de manteca.

220 g de azúcar.

220 g de harina 0000.

10 a 20 g de polvo de hornear.

4 huevos.

Ralladura de 1 limón.

Para el glasé

250 g de azúcar impalpable.

30 a 40 cc de jugo de limón.

Preparación de la masa paso a paso

Por un lado, batir la manteca a temperatura ambiente hasta volverla cremosa. Luego agregarle el azúcar y continuar batiendo hasta lograr un buen emulsionado. Incorporarle la ralladura de limón y luego los huevos de a uno. Por otro lado, tamizar la harina y el polvo de hornear. Incorporar 1/3 de los secos a la mezcla primero para que absorba los líquidos y luego el resto de la harina, para que quede bien es clave que este proceso no lleve más de un minuto de batido liviano.

El budín de limón es una opción económica y rendidora para hacer en estas fiestas

Tiempo y temperatura de cocción

Una vez hecha la mezcla, llega el momento de cocinarlo:

Enmantecar y enharinar una budinera de 24 cm de diámetro.

Verter la mezcla en una budinera hasta ¾ partes, para que se eleve y no se vuelque dentro del horno

Cocinar a 170º durante alrededor de 30 o 40, estará listo cuando al introducir un palillo o cuchillo en el centro salga seco.

Glaseado de limón casero

Una de la formas clásicas de decorar los budines de limón es hacerles un glaseado, la preparación es muy simple hay que mezclar el azúcar impalpable y el jugo del limón hasta lograr la consistencia deseada. En detalle el paso a paso es el siguiente:

Colocá el azúcar impalpable en un bowl mediano. Agregá 30 cc de jugo de limón y mezclá con cuchara o batidor de mano. Evaluá la textura: si querés un glasé más fluido, agregá de a 1 cucharadita más de jugo hasta llegar a los 40 cc. Tenés que lograr una cobertura espesa, pero que caiga en hilo, brillante y sin grumos. Vertelo sobre el budín frío, dejando que caiga por los costados.

Para el glasé solo se necesitan dos ingredientes: azúcar impalpable y jugo de limón

Tips para un budín de limón esponjoso

La clave para que budín quede verdaderamente esponjoso está en la mezcla. Es necesario es ir incorporando cada ingrediente de a uno, batir muy bien y agregar luego el siguiente. Así, se amalgaman mejor todos los ingredientes y se logra acumular aire en la preparación que finalmente le dará la esponjosidad y el aireado que lo vuelven exquisito