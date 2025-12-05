La receta del ananá fizz casero, el clásico trago de la Navidad.

Hay sabores que activan automáticamente el modo fiesta, y el ananá fizz es uno de ellos. Refrescante, frutal y fácil de tomar, este cóctel se convirtió en un clásico infaltable de las mesas navideñas argentinas. Ideal para acompañar picadas, brindar al atardecer o cerrar la noche con algo liviano, lo mejor es que podés prepararlo en casa en apenas unos minutos y con ingredientes súper accesibles.

La receta del ananá fizz casero

Ingredientes para un ananá fizz perfecto:

60 ml de jugo de ananá.

30 ml de almíbar simple.

45 ml de vodka o gin.

½ limón exprimido.

Soda bien fría.

Hielo.

Rodajas o cubitos de ananá para decorar.

Cómo preparar el ananá fizz casero paso a paso

1. Mezclar la base.

En una coctelera o frasco con tapa, combiná el jugo de ananá, el vodka o gin, el jugo de limón y el almíbar (ajustá la cantidad según tu preferencia de dulzor).

2. Agitar con hielo.

Sumá hielo y agitá enérgicamente para enfriar bien la mezcla.

3. Servir.

Llená un vaso alto con hielo y colá la preparación para que quede limpia y bien fría.

4. Fizz final.

Completá con soda helada, que es la clave del burbujeo fresco del ananá fizz.

5. Decorar.

Añadí una rodaja de ananá, un cubito de fruta fresca o incluso unas hojas de menta si querés sumar un toque herbal.

Para hacer una versión aún más suave podés cambiar la soda por agua con gas saborizada de ananá o limón o también agregar 15 ml de leche de coco para un guiño a la piña colada.