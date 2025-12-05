Cual fue el último Mundial que jugó Bolivia

La selección boliviana vive un momento histórico en su camino hacia el Mundial 2026. Tras décadas de ausencia en la máxima competencia del fútbol, la Verde logró clasificarse al repechaje intercontinental que se disputará en marzo próximo. El equipo dirigido por Óscar Villegas consiguió este logro después de vencer a Brasil en la altura de El Alto, un resultado que reavivó la esperanza de millones de hinchas que aguardan desde hace más de tres décadas.

Este viernes se realizará el sorteo de la Copa del Mundo en el Kennedy Center de Washington, donde se conocerán los grupos del torneo. Bolivia, aunque todavía deberá jugar el repechaje para confirmar su participación, ya se encuentra en la antesala de regresar a la competencia más importante del fútbol mundial. El camino no será sencillo, pero la ilusión está más viva que nunca en el altiplano.

Estados Unidos 1994: la última participación mundialista

Estados Unidos 1994 fue el último Mundial en el que participó Bolivia, marcando la primera y única vez que el país clasificó por mérito propio a través de las eliminatorias. El entrenador español Xabier Azkargorta fue el responsable de dirigir a la Verde en aquella histórica participación. El equipo integró el Grupo C junto a potencias como Alemania, España y Corea del Sur, en lo que se conoció como el "Grupo de la Muerte".

En su debut, Bolivia cayó ante Alemania por 1-0, partido en el que Marco Antonio Etcheverry fue expulsado apenas ingresó como sustituto. El segundo encuentro terminó en un empate sin goles frente a Corea del Sur, aunque Luis Cristaldo vio la tarjeta roja por doble amonestación. En el cierre contra España, la Verde perdió 3-1, pero logró marcar su primer gol mundialista a través de Erwin Sánchez. La selección boliviana finalizó el torneo con un empate y cinco derrotas en su historia mundialista, marcando apenas un gol y recibiendo veinte en total.

El camino hacia el repechaje 2026

Bolivia venció 1-0 a Brasil en El Alto y se clasificó al repechaje para el Mundial 2026 con 20 puntos, superando a Venezuela que se quedó con 18 unidades. El gol del triunfo llegó a los 49 minutos, de penal, anotado por Miguel Terceros, quien se convirtió en el máximo goleador boliviano de las eliminatorias con siete tantos. Esta victoria representó un hito histórico, ya que fue el primer triunfo de la Verde ante la Canarinha desde 2010.

El repechaje intercontinental se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en México, con partidos programados en Guadalajara y Monterrey. Seis selecciones participarán en esta instancia: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam. Los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Bolivia enfrentará a Surinam el 26 de marzo en semifinales, y de ganar jugará contra Irak por la clasificación al Mundial. Los ganadores de ambas finales obtendrán su boleto directo para la Copa del Mundo.