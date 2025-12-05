Mundial 2026: por qué la ausencia de Nigeria es una buena noticia para la Selección Argentina

Por qué la ausencia de Nigeria es una buena noticia para la Selección Argentina

Nigeria no clasificó al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, lo cual puede ser más que positivo para la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni. Uno de los equipos que más enfrentaron a la "Albiceleste" en fase de grupos durante los últimos años se perderá la cita mundialista que comenzará en junio del año que viene después de perder la oportunidad a través de las Eliminatorias de África. Si bien es una potencia a nivel continental, no pudo quedar primera en su grupo y luego perdió la chance de meterse en el Repechaje.

Estrellas como Victor Osimhen o Alex Iwobi no podrán disputar el certamen debido a que los comandados por el marfileño Éric Chelle quedaron por detrás de Sudáfrica en el Grupo C. El segundo puesto en la zona los obligó a enfrentar a Congo para buscar un lugar en la repesca que tendrá lugar en marzo, lo cual finalmente no logró tras ser eliminado por penales. De esta manera, se perderá el Mundial 2026 y es una buena noticia para el combinado nacional por distintos motivos.

Por qué la ausencia de Nigeria en el Mundial 2026 es una buena noticia para la Selección Argentina

En principio, el equipo de Lionel Scaloni evitará enfrentar a los africanos que en toda competencia futbolera fueron complicados para la "Albiceleste". En total se enfrentaron cinco veces desde 1994 en adelante y todos los duelos quedaron en manos del elenco argentino. En los únicos mundiales desde entonces que no se vieron las caras fue en los de Francia 1998, Alemania 2006 y Qatar 2022 -no clasificó-, ya que luego se midieron en todos los restantes desde Estados Unidos.

A su vez, las tres veces que Argentina gritó campeón en una Copa del Mundo no jugó contra los nigerianos que hicieron su debut justamente en 1994, primeramente porque no presenciaron los de 1978 y México 1986 donde el seleccionado nacional se consagró con Mario Alberto Kempes y Diego Armando Maradona, respectivamente, como las grandes figuras. De esta manera, que las Águilas Verdes no estén entre los 48 participantes de la Copa del Mundo aumenta la ilusión de ganar la cuarta estrella.

Nigeria perdió con Congo y se quedó afuera del Mundial 2026

Cómo salieron los partidos entre la Selección Argentina y Nigeria en mundiales

Mundial Estados Unidos 1994 - Argentina 2-1 Nigeria: gol de Samson Siasia y doblete de Claudio Caniggia.

Mundial Corea Japón 2002 - Argentina 1-0 Nigeria: gol de Gabriel Batistuta.

Mundial Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria: gol de Gabriel Heinze.

Mundial Brasil 2014 - Argentina 3-2 Nigeria: Lionel Messi abrió la cuenta, Ahmed Musa empató, el astro rosarino marcó el 2 a 1 y el nigeriano volvió a igualar las acciones. Marcos Rojo marcó el 3 a 2 definitivo para el equipo de Alejandro Sabella.

Mundial Rusia 2018: Argentina 2-1 Nigeria: Lionel Messi abrió la cuenta; Victor Moses empató de penal y Marcos Rojo hizo el gol agónico para el 2 a 1.

Cómo quedaron los repechajes para el Mundial 2026

Repechaje intercontinental

Bolivia (Conmebol) vs. Surinam (Concacaf) - El ganador enfrenta a Irak (AFC) por un lugar en el Mundial.

(Conmebol) (Concacaf) - El ganador enfrenta a Irak (AFC) por un lugar en el Mundial. Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (Concacaf) - El ganador enfrenta a Congo (CAF) por un lugar en el Mundial.

Repechaje UEFA - semifinales