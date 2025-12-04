Qué es un cabeza de serie en el Mundial 2026 y qué significado tiene

La Copa del Mundo, el objeto más deseado.

En cualquier competencia deportiva, ser cabeza de serie es un tema más que importante. Puede condicionar la suerte del deportista o equipo que busque quedarse con una competencia. Su relevancia trasciende cualquier frontera y se puede aplicar a cualquier disciplina y torneo, como es en este caso un sorteo para la Copa del Mundo. Ese anhelado trofeo del que alguna vez Diego Maradona sacó pecho al decir que sabía "cuánto pesa".

Ha habido a lo largo de la historia tan solo ocho selecciones que alguna vez levantaron esta copa. Tres son de Sudamérica (Brasil, Argentina y Uruguay) y las otras cinco son de Europa (Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra). En toda la historia, para la selección albiceleste hubo grupos más accesibles y los llamados "grupos de la muerte", que reúne a equipos duros que quieren ser evitados.

Qué representa ser cabeza de serie

En un mundial, los cabeza de serie son los equipos que cuentan con un mejor ranking FIFA, al que se le suma el equipo local (en esta oportunidad serán tres). Lo que se busca con esto es que puedan evitar rivales de mayor jerarquía en la fase de grupos y que los enfrentamientos entre poderosos se den en las fases finales. Esto promueve que haya justicia para aquel que se encuentra en mejor momento y permite que pueda haber grandes cruces en las etapas decisivas.

Para ser campeón, tener un buen grupo puede ser valioso.

Esto es algo que traspasa el deporte y suele hacerse en los cuadros de las competencias, con el fin de que los mejores se enfrenten en las etapas finales y no perjudicarlos en la competencia. Un ejemplo claro de esto es un torneo de tenis, donde el primer y segundo mejor clasificado solo se pueden enfrentar en una final. Esto será lo que suceda con España y Argentina, que solo se pueden ver las caras en caso de llegar a la instancia definitoria.

Qué equipos serán cabeza de serie en el mundial 2026

Todos los equipos que pertenecen al bombo 1, que son los siguientes:

México

Estados Unidos

Canadá

España (1°)

(1°) Argentina (2°)

(2°) Francia (3°)

(3°) Inglaterra (4°)

(4°) Brasil (5°)

(5°) Portugal (6°)

(6°) Países Bajos (7°)

(7°) Bélgica (8°)

(8°) Alemania (9°)

Cómo están compuestos los demás bombos

Bombo 2

Están los siguientes 12 combinados. Es decir, del 10° a la 21° en la clasificación intenacional.

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suecia

Japón

Senegal

República Islamica de Irán

República de Corea

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudí

Sudáfrica

Bombo 4

Acá se encuentran: