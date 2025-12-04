El tren navideño que une dos ciudades en un viaje mágico: así es el "Expresso Mónaco"

Los pasajeros se encontrarán rodeados de un ambiente festivo, desde el inicio al fin del viaje.

La Navidad es una de las mejores épocas del año para recorrer Europa, según miles de turistas que recorren el continente en busca de mercados navideños y disfrutar de un ambiente festivo en medio del invierno. Una de las actividades que podrán disfrutar los turistas es el Espresso Mónaco, una iniciativa de FS Treni Turistici Italiani, una división italiana especializada en trenes turísticos.

Se trata de un tren nocturno que unirá Roma y Munich durante este mes. Su objetivo es recuperar la tradición de los viajes lentos y convertirlo en una experiencia turística. Atravesará algunos de los paisajes invernales más impresionantes del viejo continente, desde el norte de Italia hasta los Alpes austríacos y finalmente la región bávara.

Los pasajeros se encontrarán rodeados de un ambiente festivo, desde el inicio al fin del viaje. El tren estará decorado con un estilo festivo, con música navideña de fondo y un pequeño obsequio para todos a bordo. El servicio operará en dos fechas. Saldrá de Roma los días 5 y 12 de diciembre, y desde Múnich los días 7 y 14 del mismo mes. El boleto va desde los 90 a los 329 euros (se consiguen en la web oficial fstrenituristici.it).

Cómo es el viaje en el Espresso Mónaco

La travesía tiene una duración estimada de 17 horas. Entre las paradas previstas figuran Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Brennero e Innsbruck, zonas caracterizadas por sus paisajes montañosos, bosques nevados y localidades con decoraciones típicas de la temporada.

El itinerario incluye pueblos y ciudades en los que se podrán explorar los tradicionales mercados navideños. Los pasajeros podrán pasearse por los puestos, buscar regalos artesanales y degustar las especialidades culinarias locales.

Los mercados navideños de Europa

Durante el viaje se podrán visitar los siguientes mercados.

Verona: el mercado principal, el "Christkindlmarkt", se celebra en la Piazza dei Signori y ofrece un ambiente único en una de las plazas más bellas de Italia.

el mercado principal, el "Christkindlmarkt", se celebra en la Piazza dei Signori y ofrece un ambiente único en una de las plazas más bellas de Italia. Bardolino : situado en el lago de Garda, el mercado se extiende a lo largo de la orilla del lago y dentro del parque, con una pista de patinaje sobre hielo y un ambiente festivo.

: situado en el lago de Garda, el mercado se extiende a lo largo de la orilla del lago y dentro del parque, con una pista de patinaje sobre hielo y un ambiente festivo. Lazise : otro mercado en el lago de Garda, famoso por su tamaño y su entorno encantador.

: otro mercado en el lago de Garda, famoso por su tamaño y su entorno encantador. Bussolengo: el “Pueblo Navideño de Flover” es un destino muy popular, especialmente adecuado para familias, a pocos kilómetros de Verona.

el “Pueblo Navideño de Flover” es un destino muy popular, especialmente adecuado para familias, a pocos kilómetros de Verona. Trento: el mercado tiene lugar en Piazza Fiera y Piazza Cesare Battisti, y es uno de los más grandes de la región.

el mercado tiene lugar en Piazza Fiera y Piazza Cesare Battisti, y es uno de los más grandes de la región. Bolzano: considerado uno de los mercados más bellos y antiguos de Italia, se encuentra en Piazza Walther y es una experiencia tradicional y mágica.