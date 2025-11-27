Chau a las coronas clásicas esta Navidad: esta es la nueva tendencia que se usará para decorar las puertas

Se acerca la Navidad 2025 y es momento de comenzar a pensar en la decoración. Este año quedarán atrás los moños, las clásicas coronas verdes en las puertas y se utilizará un elemento más moderno: los aros metálicos. Se trata de una opción más minimalista y limpia para los que buscan cambiar el estilo de su casa en estas fiestas.

Crece la tendencia de las coronas metálicas para decorar las puertas en Navidad

La nueva tendencia de decoración navideña se caracteriza por aros metálicos minimalistas de color dorado, negro o cobre, con solo algunos elementos naturales como ramas secas u hojas deshidratadas. Así, la decoración adopta un tono más moderno y se aleja de los elementos tradicionales como los frutos secos, las ramas o guirnaldas artificiales.

Los aros metálicos minimalistas pueden ser de color dorado, negro o cobre

Además, es una opción que le suma sofisticación al hogar. Lo mejor es que no importa mucho el material de la puerta porque, ya sea de madera, metal o vidrio, combina con cualquier estilo. Al elegir estas estructuras más livianas y en todos neutros o combinados con nude se aporta frescura, seriedad, elegancia y estilo al hogar.

Así, la Navidad 2025 puede ser más moderna, sofisticada y alinearse a las nuevas tendencias actuales que hay en el interior del hogar. Lo bueno es que no es necesario comprar las nuevas coronas y entrar en grandes gastos, sino que puede hacerse en casa con las combinaciones que prefieras.

Los aros metálicos minimalistas son más livianos y elegantes que las clásicas coronas navideñas

Navidad 2025: qué colores serán tendencia para decorar en estas fiestas

Además de las nuevas coronas metálicas minimalistas, en la Navidad de este año hay ciertos colores que son símbolo de modernidad y marcan tendencia en la decoración. Estos son:

Blanco : transmite paz, tranquilidad y otorga sensación de luminosidad a la casa.

: transmite paz, tranquilidad y otorga sensación de luminosidad a la casa. Dorado : se relaciona con el lujo y lo festivo de la época

: se relaciona con el lujo y lo festivo de la época Colores pasteles: opciones como el rosa o azul bebé, el amarillo manteca o el verde menta predominan entre las opciones para este año. Aportan sofisticación y modernidad al ambiente. Lo ideal es sumarlos en pequeños detalles.