Navidad 2025: conocé la nueva tendencia económica para decorar el arbolito

Se acercan las fiestas y es momento de comenzar a pensar en las decoraciones navideñas. Si bien decorar el arbolito requiere de un gran presupuesto, para la Navidad 2025 llega una tendencia bastante económica: los moños. Se trata de un adorno que suma elegancia y que se puede hacer en casa.

Los moños la nueva tendencia para Navidad

Este año no hará falta comprar la habitual estrella para poner en la cima del árbol navideño, ya que serán reemplazadas por los moños o lazos. La nueva tendencia reinventa los clásicos moños -que antes se utilizaban pequeños en diferentes ramas del árbol- y los posiciona como el gran broche de oro. Estos ornamentos incorporan elegancia, volumen y color a la decoración. Eso sí, la clave estará en el tamaño del moño que debe ser proporcional al del árbol.

La gran tendencia para decorar el árbol de Navidad son los moños

Se recomienda utilizar lazos de terciopelo o de satén en colores tradicionales como el rojo, el dorado, el plateado o el bordo. Además, para quienes optan por una decoración más minimalista, natural o de estilo nórdico se pueden elegir los moños de arpillera o lino grueso, que incluso son más baratos.

Cómo hacer moños navideños en casa: el paso a paso

Lo mejor de esta nueva tendencia es que puede ser un adorno económico, si en lugar de comprarlo decidís hacerlo en casa. El procedimiento es muy sencillo y rápido de hacer: