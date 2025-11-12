Navidad 2025: conocé la nueva tendencia económica para decorar el arbolito

Se acercan las fiestas y es momento de comenzar a pensar en las decoraciones navideñas. Si bien decorar el arbolito requiere de un gran presupuesto, para la Navidad 2025 llega una tendencia bastante económica: los moños. Se trata de un adorno que suma elegancia y que se puede hacer en casa.
Los moños la nueva tendencia para Navidad
Este año no hará falta comprar la habitual estrella para poner en la cima del árbol navideño, ya que serán reemplazadas por los moños o lazos. La nueva tendencia reinventa los clásicos moños -que antes se utilizaban pequeños en diferentes ramas del árbol- y los posiciona como el gran broche de oro. Estos ornamentos incorporan elegancia, volumen y color a la decoración. Eso sí, la clave estará en el tamaño del moño que debe ser proporcional al del árbol.
Se recomienda utilizar lazos de terciopelo o de satén en colores tradicionales como el rojo, el dorado, el plateado o el bordo. Además, para quienes optan por una decoración más minimalista, natural o de estilo nórdico se pueden elegir los moños de arpillera o lino grueso, que incluso son más baratos.
Cómo hacer moños navideños en casa: el paso a paso
Lo mejor de esta nueva tendencia es que puede ser un adorno económico, si en lugar de comprarlo decidís hacerlo en casa. El procedimiento es muy sencillo y rápido de hacer:
- Cortar cuatro tiras de 40 cm de la tela que elegiste.
- Pegar tres de las tiras por los extremos con silicona caliente, formando tres círculos.
- La tira restante cortarle un triángulo pequeño en cada extremo para que después sea el lazo.
- Cortar otra tira de 10 centímetros y pegarla por los extremos para formar un círculo pequeño.
- Tomar los tres círculos grandes y enrollarlos en forma de moño. Sumar el lazo de puntas cortadas.
- Pasar un alambre por el rollito pequeño para fijar el moño (cómo en el video).