Chau al árbol navideño: esta es la nueva tendencia que se usará en Navidad este 2025

Las fiestas están cada vez más cerca y es momento de empezar a pensar en la decoración. Para la Navidad 2025, existen alternativas más económicas y modernas al clásico árbol navideño. Cuáles son.

Alternativas económicas y minimalistas para decirle chau al árbol de Navidad

Para este año las tendencias de decoración navideña son más minimalistas y económicas: el estilo nórdico avanza sobre los adornos. Piezas de madera, textiles suaves en colores neutros o figuras naturales comienzan a reemplazar los tradicionales. Por ejemplo, se eligen pequeños arbolitos o estrellas de madera o con colores tierra y acabados mate, que simbolicen la Navidad con sofisticación, armonía y una sensación más acogedora.

La tendencia de este 2025 para Navidad son las decoraciones nórdicas y minimalistas

Así, ganan popularidad en Latinoamérica y en el resto del mundo las guirnaldas de luces cálidas, centros de mesa y velas aromáticas. Además, se comienzan a posicionar como los más elegidos los árboles de pared, que permiten ahorrar espacio y personalizar el diseño de acuerdo al tipo de hogar.

Entre los colores se recomiendan para decorar en esta fiestas se destacan:

Blanco : transmite paz, tranquilidad y otorga sensación de luminosidad a la casa.

: transmite paz, tranquilidad y otorga sensación de luminosidad a la casa. Dorado : se relaciona con el lujo y lo festivo de la época

: se relaciona con el lujo y lo festivo de la época Colores pasteles : opciones como el rosa o azul bebé, el amarillo manteca o el verde menta predominan entre las opciones para este año. Aportan sofisticación y modernidad al ambiente. Lo ideal es sumarlos en pequeños detalles.

: opciones como el rosa o azul bebé, el amarillo manteca o el verde menta predominan entre las opciones para este año. Aportan sofisticación y modernidad al ambiente. Lo ideal es sumarlos en pequeños detalles. Plateado: se trata de uno de los más elegidos para las fiestas navideñas, ya que, además de ser moderno, aporta elegancia, brillo y luz.

Tres ideas para decorar tu casa en Navidad 2025

La Navidad llega con un giro en la decoración y con opciones más económicas para mantener el hogar festivo sin tener que gastar tanto dinero. Entre las diferentes ideas que ganan popularidad se encuentran: