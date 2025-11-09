Chau al árbol navideño: esta es la nueva tendencia que se usará en Navidad este 2025

Las fiestas están cada vez más cerca y es momento de empezar a pensar en la decoración. Para la Navidad 2025, existen alternativas más económicas y modernas al clásico árbol navideño. Cuáles son.
Alternativas económicas y minimalistas para decirle chau al árbol de Navidad
Para este año las tendencias de decoración navideña son más minimalistas y económicas: el estilo nórdico avanza sobre los adornos. Piezas de madera, textiles suaves en colores neutros o figuras naturales comienzan a reemplazar los tradicionales. Por ejemplo, se eligen pequeños arbolitos o estrellas de madera o con colores tierra y acabados mate, que simbolicen la Navidad con sofisticación, armonía y una sensación más acogedora.
Así, ganan popularidad en Latinoamérica y en el resto del mundo las guirnaldas de luces cálidas, centros de mesa y velas aromáticas. Además, se comienzan a posicionar como los más elegidos los árboles de pared, que permiten ahorrar espacio y personalizar el diseño de acuerdo al tipo de hogar.
Entre los colores se recomiendan para decorar en esta fiestas se destacan:
- Blanco: transmite paz, tranquilidad y otorga sensación de luminosidad a la casa.
- Dorado: se relaciona con el lujo y lo festivo de la época
- Colores pasteles: opciones como el rosa o azul bebé, el amarillo manteca o el verde menta predominan entre las opciones para este año. Aportan sofisticación y modernidad al ambiente. Lo ideal es sumarlos en pequeños detalles.
- Plateado: se trata de uno de los más elegidos para las fiestas navideñas, ya que, además de ser moderno, aporta elegancia, brillo y luz.
MÁS INFO
Tres ideas para decorar tu casa en Navidad 2025
La Navidad llega con un giro en la decoración y con opciones más económicas para mantener el hogar festivo sin tener que gastar tanto dinero. Entre las diferentes ideas que ganan popularidad se encuentran:
- Utilizar guirnaldas de purpurina brillante: es una opción decorativa perfecta para Navidad, ya que se puede sumar arriba de una estantería, un aparador, recibidor o rack de la televisión. Son baratas, pero aportan elegancia.
- Elegir las cortinas de luces: siguen siendo un clásico infalible para decorar las ventanas y en ciertos lugares se pueden conseguir por un precio económico. La clave está en elegir las de colores ámbar con cable transparente.
Las cortinas de luces continúan como el gran infalible de la decoración de Navidad.
- Hacer coronas naturales o centros de mesa: las ramas de abeto, eucalipto o laurel, combinadas con cintas de lino o seda, pueden usarse para hacer adornos elegantes y con un toque más natural. Se trata de una decoración perfecta para combinar con velas o colores cálidos.