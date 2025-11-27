Para abastecer a las unidades, Metropol construyó una estación de servicio propia de alta capacidad de carga que puede procesar 20.000 M3 por día.

El Grupo Metropol anunció la renovación en su flota de colectivos con la incorporación de 150 vehículos que funcionan a GNC. La compañía posee 27 líneas y 22 unidades operativas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), pero se especula que los flamantes modelos se sumarán a las líneas 65 y 151.

Con una una inversión de 45 millones de dólares, la compañía, controlada por los empresarios misioneros Eduardo y Javier Zbikoski, el segundo más grande de transporte urbano de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Se trata de modelos fabricados por la firma china King Long.

Se trata de la inyección masiva más grande que haya realizado una compañía de colectivos urbanos en la Argentina. “Esta inversión marca un antes y un después en la movilidad. Es el paso más grande que se ha dado hacia un transporte más limpio, y es posible gracias a los incentivos que dispuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su plan de Movilidad Sustentable”, indicó Metropol, a través de un comunicado.

¿En qué consiste la megainversión del Grupo Metropol?

Para abastecer a las unidades, Metropol construyó una estación de servicio propia de alta capacidad de carga que puede procesar 20.000 M3 por día. “Estar en la planta, ver las unidades terminadas y listarlas para su embarque es un momento histórico para nuestra empresa y para el sector. Esta inversión refleja nuestro compromiso con una movilidad más limpia, moderna y eficiente para los pasajeros y para la ciudad”, destacó Eduardo Zbikoski.

La compañía emplea a más de 4000 personas y también tienen líneas de colectivos en Santiago de Chile y emprendimientos en agroindustria, con una moderna planta de procesamiento de nueces en La Pedrera (Mendoza) y TM, uno de los concesionarios de Toyota más importantes del país por volumen de ventas.

La producción y entrega de las 150 unidades se completó en tiempo récord, con un ciclo de fabricación de 16 días hábiles. King Long es el tercer fabricante de colectivos a nivel mundial: cada día salen de sus líneas de ensamblaje 70 vehículos.

“El GNC es hoy la alternativa más accesible y escalable para acelerar la transición energética del transporte, gracias a su disponibilidad, infraestructura operativa existente y beneficios económicos y ambientales”, concluyó Metropol.

¿Cómo son los nuevos colectivos a GNC que funcionarán en las líneas 65 y 151?

Cada una de las unidades cuenta con 29 asientos, 3 puertas, cámaras de seguridad, A/A, cartelera LED, sistema ADAS de ayuda a la conducción, 12 metros de largo y propulsados a GNC.