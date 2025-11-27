Kicillof ya tiene Presupuesto 2026 y Fiscal Impositiva: el viernes irá por el endeudamiento

Luego de una jornada de frenéticas negociaciones, el Ejecutivo bonaerense ya cuenta con Presupuesto para el año entrante y con la Fiscal Impositiva. El pedido de endeudamiento, previsto en un poco más de 3 mil millones de dólares deberá esperar al viernes a las 10 de mañana cuando se retome el cuarto intermedio de la Legislatura.

Lo que habría frustrado las negociaciones es el porcentual que tendrían los intendentes a través de un fondo que se desprendería del pedido de financiamiento. También aprobaron la autoconvocatoria a sesiones extraordinarias en caso de no prosperar la sesión del viernes y poder continuar en diciembre.

La sesión estaba llamada a arrancar a las 14 horas, sin embargo arrancó cerca de las 23 horas producto de arduas negociaciones con la oposición y el Ejecutivo bonaerense, en las manos de Gabriel Katapodis y Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown). Pasadas las 21 horas hubo modificaciones al proyecto, lo que generó una revisión general en Casa de Gobierno que llevó casi dos horas.

Así las cosas, la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto y a la Fiscal Impositiva con amplia mayoría. En el recinto hubo 63 legisladores y legisladoras que dieron media sanción y giraron todo al Senado. Al respecto, Juan Pablo de Jesús, presidente de la comisión de Hacienda, detalló que “en la fiscal impositiva no hay aumentos de alícuotas”. Respecto de las escalas de los Ingresos Brutos, dijo que “por pedido de la oposición el aumento va a ser de un 60% para ingresar a las alícuotas reducidas”. La rosca continuará el viernes por la mañana.

Matías Ranzini (PRO) junto a Diego Garciarena (UCR + CAMBIO FEDERAL) y Alexis Guerrera (Frente Renovador)

Pasadas las 23.30 horas el Senado hizo su parte. La Cámara Alta convirtió en ley el Presupuesto 2026 y la Fiscal Impositiva del mandatario. La vicegobernadora Verónica Magario llevó adelante la sesión y, pasada la medianoche, se aprobaron ambos escritos por mayoría simple.

El Senado aprobó el pliego en Educación y el cambio de gabinete de Kicillof

Flavia Terigi será la nueva directora general de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni quien dejará su cargo por razones personales. El Senado provincial aprobó el pliego que el gobernador Axel Kicillof envió el lunes al mediodía.

La nueva funcionara es pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

También es rectora desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.

La Ley de leyes

El Presupuesto 2026 quedó establecido en 43 billones de pesos; mientras que la Ley de endeudamiento 2026 se unificará con otra “ley corta 2025” que yace en el Senado bonaerense desde mayo del corriente y no logró su aprobación. Este escrito se debatirá el 28 de noviembre.

Los principales lineamiento del Presupuesto son mostrar un “estado de emergencia de la situación económica de la provincia de Buenos Aires”, “garantizar la sostenibilidad fiscal de la Provincia”, asegurar “los recursos para Políticas Esenciales para proteger a los sectores vulnerables, la inversión en infraestructura y el acompañamiento a los sectores productivos”.

Según detallaron desde Casa de Gobierno, “se prevé una inversión de capital total de $3,2 billones”, ya que la Provincia considera a la obra pública como “imprescindible” para seguir mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses.

En tanto, la Fiscal Impositiva, según detalló el titular de ARBA, Cristian Girard, buscará “reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria”. Además, “se eliminarán las distorsiones y los desajustes provocados por la no aprobación de la Ley Impositiva 2024, en un marco de alta inflación”. Respecto de los Ingresos Brutos, “no se modificará alícuota alguna”, y se actualizarán los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

En materia de impuestos patrimoniales, se implementará una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores “más justa”. “Se sostiene la carga tributaria, en el caso del Urbano y el Rural, y se disminuye y mejora la equidad en el caso del Impuesto Automotor”, indicaron. Y respecto del impuesto de Sellos, no se modificará la estructura del mismo ni las alícuotas.